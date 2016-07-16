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15 Temmuz Darbe Girişimi
Deutsche Welle

Kriz masası: Durum normalleşiyor

Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier'in çağrısıyla Türkiye'deki darbe girişimiyle açığa çıkan durumu görüşmek için Berlin'de bir kriz toplantısı düzenlendi.

16 Temmuz 2016 20:18


Bugün toplanan Federal hükümetin kriz masasında Türkiye'deki gelişmeler ele alındı. Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier'in çağrısıyla Türkiye'deki darbe girişimini görüşmek için Berlin'de düzenlen Dışişleri Bakanlığı'ndaki toplantıda Türkiye'deki durumun normalleşme sürecinde olduğu görüşü dile getirildi.

Kriz toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Steinmeier'in gelişmelerle ilgili sürekli olarak bilgilendirildiği belirtildi. Toplantıya Steinmeier'in konuyla ilgili görevlendirdiği Walter Haßmann başkanlık etti.

Steinmeier’den kınama

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye'deki darbe girişimini kınayarak endişesini dile getirmişti. “Türkiye'nin demokratik temel düzenini şiddetle değiştirmeye yönelik tüm girişimleri en şiddetli şekilde kınadığını” belirten Steinmeier, Türkiye'deki son gelişmelerden son derece büyük endişe duyduğunu söylemişti.

Almanya Dışişleri Bakanı, kan dökülmeye devam edilmesini engellemenin öncelik taşıdığını vurgulayarak tüm tarafları Türkiye'deki demokratik kurumlara ve anayasal düzene saygı göstermeye çağırdı. Steinmeier, TBMM'de temsil edilen partilerin demokratik ilkelere sahip çıkmasını “cesaret verici” diye nitelendirdi.

(Dışişleri Bakanlığı'nın seyahat uyarısı)

Alman Dışişleri Bakanlığı, İstanbul ve Ankara'daki Alman vatandaşlarına dikkatli olmaları uyarısı yaparak, özellikle kamuya açık alanlar ve insan kalabalıklarından kaçınmaları, belirsizlik durumlarında otel ve evlerinden çıkmayarak medyadan durumu takip etmeleri çağrısı yapmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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