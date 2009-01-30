Ekonomik kriz, ruh sağlığını bozduğu gibi beden sağlığını da bozuyor. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet gazetesinde yayımlanan yazısında (30.01.09), kriz döneminde tatlı krizlerinin de sıklaştığını söylüyor. Müftüoğlu’nun yazısı şöyle:



“Kriz dönemlerinde artan stres yükünü yönetmek zorlaşınca tansiyon fırlamaları, kalp çarpıntıları, göğüs sıkışmaları sıklaşıyor. Kriz dönemlerinde kalp krizi, inme-felç ve astım nöbetleri gibi stres ile ilişkili problemler de sıklaşıyor.



Aşırı stresin etkilemediği organ veya sistem yok! Stres ruh sağlığını da olumsuz yönde etkiliyor. İşi gücü bozulan, işinden, evinden, parasından, pulundan olan, alıştığı hayat şartlarından uzaklaşanların her şeyden önce ruh sağlığı bozuluyor. Baş ağrıları, uyku bozuklukları, unutkanlık, odaklanma sorunları, panik reaksiyonları kriz dönemlerinde sıklaşıyor.



Reflü, kolit, ülser gastrit artıyor



Kriz-stres bağlantısından nasibini en fazla alan sistemlerden biri de sindirim sistemi. Yemek borusunun sinirsel spazmları, reflü özafajiti, gastrit, ülser, kolit atakları çoğalıyor. Hazımsızlık, şişkinlik, geğirme, gaz yakınmaları nerede ise dört kişiden birinde görülmeye başlıyor.



Yorgunluk, kas-eklem ağrıları, isteksizlik ve depresyon işaretleri ile birlikte giden fibromiyalji sendromuna da böyle dönemlerde daha sık rastlanıyor. Bunların çoğunda cinsel isteksizlik, güçsüzlük, hatta cinsel fonksiyon bozuklukları da görülüyor.



Krizde tatlı krizleri sıklaşıyor



Krizin yol açtığı stres yeme bozukluklarını da tetikliyor. Tatlı, yağlı, unlu, nişastalı şeyler yeme eğilimi ağır basıyor. Çoğu insan ruhsal gerilimleri baskılamak için çikolata, şekerleme gibi tatlılara yöneliyor. Olur, olmaz zamanda atıştırmalar yapmak, öğün atlamak, gece yemelerini çoğaltmak, alkol kullanımını arttırmak da kriz dönemlerinde sık görülen yeme yanlışları. Bu yanlışların doğal sonucu ise kilo almak. Kısacası kriz kilo aldırıyor.



Kısacası kriz dönemlerinde sağlığınızın bozulması olasılığı artıyor. Beden ve ruh sağlığında olumsuzluklar başlıyor. Oysa sağlık en çok da bu dönemlerde lazım! Böyle dönemlerde her zamankinden daha güçlü ve dirençli olmak gerekiyor.”

