Kriz Kahini'nin de senaryosu kötümser

Krizi önceden gören ekonomist Roubini ye göre dünya bu yıl yüzde 1.9 daralacak. Gelişmiş ülkelerdeki işsizlik oranı yüzde 10'un üzerine çıkacak. Petrol fiyatı 40 dolar civarında olacak.



Küresel krizi önceden tahmin eden New York Üniversitesi iktisat profesörü Nouriel Roubini, dünya ekonomisinin falına baktı. Yılın ilk çeyreğinin tamamlanmasıyla küresel daralmanın hızının yavaşladığına dikkat çeken Roubini, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 1.9 daralacağını öngördü.



Gelişmiş ülkelerde daralma daha derin olacak



Bu tahmin IMF’nin yüzde 1.3’lük küçülme beklentisinin de üzerinde bulunuyor. Roubini’ye göre gelişmiş ekonomilerdeki daralma yüzde 4’le daha derin yaşanacak. En keskin düşüş ise Japonya ve Euro Bölgesi’nde görülecek.



ABD’de küçülmenin süreceğini belirten Roubini, bu yıl tüm çeyreklerde daralma olacağını kaydetti. Gelişmekte olan ülke ekonomilerinde de önceki yıllara göre keskin düşüşler meydana gelecek. Latin Amerika ekonomileri de eksi büyümenin görüleceği ülkeler olacak. Rusya’da yüzde 5’lik daralma bekleyen Roubini, pozitif büyümenin görüldüğü nadir ülkelerden Çin’in büyümesinin yüzde 5.5’e gerileyeceğini söyledi. Asya kaplanları olarak adlandırılan Singapur, Tayvan, Güney Kore ve Hong Kong ise resesyon deneyimini yaşayacak ülkeler arasında.



Roubini'ye göre işsizlik artmaya devam edecek. Gelişmiş ülkelerdeki işsizlik oranı 2010'a kadar çift haneye ulaşacak. ABD'de yüzde 8.5 olan işsizlik oranı 2009 ortasında yüzde 10'u aşacak.

Roubini, petrolün ise bu yıl 40 dolar civarında seyretmesini bekliyor.



