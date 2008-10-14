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Yaşam

Kriz ilk gazeteciyi vurur!

TGC'den yapılan açıklamada, ekonomik krizlerde öncelikli olarak gazetecilerin işsiz kaldığı vurgulanarak, yeni işsizler yaratmamak için sağduyulu olalım uyarısı yapıldı

14 Ekim 2008 03:00

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, önceki yıllarda yaşanan ekonomik krizler sırasında işsiz kalanlar arasında en yüksek oranı gazetecilerin oluşturduğu vurgulanarak, yeni işsizler yaratılmaması için sağduyulu önlemler alınması gerektiği bildirildi.

Medya çalışanlarını tedirgin eden işten çıkarmaların yeniden gündeme geleceğine ilişkin kuşkuları sebebiyle yapıldığını belirtilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:
“Önceki yıllarda yaşanan ekonomik krizler sırasında medyada çalışmakta olan gazetecilerin, işsiz kalanlar arasında en yüksek oranı oluşturması, anılardan henüz silinmemiştir. Küresel ekonomik dalgalanma gerekçe gösterilerek benzer uygulamaların yeniden gündeme getirileceği endişesi, yaygın bir biçimde medya dünyasında yaşanmaktadır.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak, geçmişteki uygulamaların mesleğimize verdiği zararların henüz giderilmediğini belirterek, yeni işsizler yaratılmaması için sağduyulu önlemlerin alınması dileklerimizi açıklarız.”

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