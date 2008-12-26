Kriz iktidarsızlığına bitkisel çaylar çare oldu

Ekonomik krizi dert edip cinsel iktidarsızlık yaşayanlar, çareyi bitkisel kahve ve çaylarda buldu.



İçinde çoban çökerten otu ve azgın teke otunun bulunduğu kahve ve çayları üretmek için Malezya’da fabrika kuran Şeref Menteşe, Albatros markasıyla krizde iktidar arayanlar sayesinde ayda 10 bin kutu ürün satmaya başladı. Türk erkeğinin gündemindeki en önemli üç maddenin spor, siyaset ve seks olduğunu öne süren Menteşe; Akşam gazetesine yaptığı açıklamada, “Yaşanan kriz ortamı insanları olumsuz etkiliyor. Kriz bu kadar yoğun konuşulmadan önce internetteki ziyaretçi sayımız 5 bin civarındaydı, şimdi bu rakam 60 bine ulaştı. Satışlarımızdaki artış oranı ise şimdiden yüzde 20 oldu” dedi.



İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon gibi illerden büyük talep gördüklerini belirten Menteşe, “81 il bizim hedefimiz” dedi. 2009’da yıllık 500 bin adetlik satış rakamına ulaşmayı hedeflediklerini belirten Menteşe, 2009’da Almanya ve Fransa’ya ihracata başlayacaklarını söyledi. Menteşe, Albatros kahve ve çayını genelde erkeklerin tükettiğini sözlerine ekledi.



Uykuda bile havada uçar



Albatros’un uyurken bile uçmaya devam ettiğini belirten Menteşe, “Bu yüzden ürünümüze bu ismi verdik. İçtikten 1 saat sonra başlayan etkisi 72 saat sürüyor. Albatros’un içinde ayrıca Amerikan ginsengi, testere palmiyesi ve Japon eriği de var” diye konuştu.

