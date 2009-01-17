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Yaşam

'Kriz gösteriş dönemini bitirdi'

Karl Lagerfeld, son küresel mali krizin gösterişli ve lüks yaşam tarzında bir bahar temizliği yaptığını belirtti.

17 Ocak 2009 02:00

Alman modacı Chanel’in patronu Karl Lagerfeld, son küresel mali krizin gösterişli ve lüks yaşam tarzında bir bahar temizliği yaptığını belirtti.

Lagerfeld kürkü savundu

Lagerfeld, “Bu kriz evlerdeki bahar temizliği gibi, manevi ve fiziki anlamda” diye konuştu. “Böyle dramatik anlar olmazsa, yaratıcılıkta gelişme olmaz” ifadesini kullanan Lagerfeld, “Kırmızı halılar, kristaller kısaca gösterişli hayata artık güle güle. Buna, yeni mütevazılık da diyebiliriz” dedi. Lagerfeld, eski yaşam biçiminin fazlasıyla çürümüş olduğunu vurgulayarak ekonomik durgunluğun moda ve tasarım dünyasını iyi yönde etkileyeceğini sözlerine ekleyen Alman modacı ‘Bu tüm dünyanın tedavisi olacak. Belki kötü ama sağlıklı bir geçiş" ifadelerini kullandı.

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