'Kriz gösteriş dönemini bitirdi'

Lagerfeld, “Bu kriz evlerdeki bahar temizliği gibi, manevi ve fiziki anlamda” diye konuştu. “Böyle dramatik anlar olmazsa, yaratıcılıkta gelişme olmaz” ifadesini kullanan Lagerfeld, “Kırmızı halılar, kristaller kısaca gösterişli hayata artık güle güle. Buna, yeni mütevazılık da diyebiliriz” dedi. Lagerfeld, eski yaşam biçiminin fazlasıyla çürümüş olduğunu vurgulayarak ekonomik durgunluğun moda ve tasarım dünyasını iyi yönde etkileyeceğini sözlerine ekleyen Alman modacı ‘Bu tüm dünyanın tedavisi olacak. Belki kötü ama sağlıklı bir geçiş" ifadelerini kullandı.