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Dünya
Deutsche Welle

Kriz görüşmesi iptal

Ukrayna'da hükümet birlikleriyle Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasındaki gerginliği gidermek ve çatışma ortamına son vermek amacıyla planlanan görüşme iptal edildi.

30 Ocak 2015 19:12


Minsk'te planlanan toplantıya Ukrayna hükümet yetkilileri ile ayrılıkçıların temsilcileri ve arabulucu olarak Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı temsilcileri katılacaktı. Rusya da masaya oturacak taraflar arasında yer alıyordu.

Ayrılıkçıların lideri Denis Puşilin Interfax ajansına yaptığı açıklamada, Ukraynalı yetkililerin görüşmeye katılmayacaklarını açıklamaları üzerine toplantının iptal edildiğini belirtti.

Bunun üzerine Ukraynalı ayrılıkçıların temsilcilerinin de Minsk'ten Donetsk'e dönecekleri ifade edildi. Kısa süre önce de tarafları bir araya getirmek üzere planlanan bir toplantı iptal edilmişti.

Görüşmelerin iptal edilmesinde Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalar şiddetlenmesi etkili oldu. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, son 24 saat içinde beş askerin öldürüldüğünü 20 askerin de yaralandığını açıkladı.

Çatışmalarda 2014 yılının şubat ayından bu yana en az beş bin 100 kişinin öldüğü belirtiliyor. Eylülde yapılan ateşkes anlaşması da bir sonuç vermedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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UkraynaRusyaAvrupa GüvenlikTeşkilatıDenis Puşilin InterfaxUkraynalıMinsk DonetskGenelkurmay BaşkanlığıWelle Türkçe dpa/Reuters/ TY/BK

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