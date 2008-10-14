Kriz gökten mi, yerden mi? tartışması

Viyana Kardinali Christoph Schönborn, Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu’nu ziyaretinde, "Krizi Tanrı’nın bir cezası olarak da görmek mümkündür" dedi. Kardinal bu sözleriyle, Papa 16. Benedikt’in görüşlerini desteklerken Bardakoğlu, ’Krizin ilahi bir uyarı’ olmadığını savunarak, "İnsanın kendi eliyle ürettiklerinin yine kendine dönmesi olarak görebiliriz" yanıtı verdi.



Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu ile kendisini ziyaret eden Avusturya Katolik Kilisesi Viyana Kardinali Christoph Schönborn arasında, küresel ekonomik kriz konusunda ’ilahi’ uyuşmazlık çıktı. Bu krizi ’ilahi bir uyarı’ olarak nitelendiren Roma Katolik Kilisesi lideri Papa 16. Benedict’e, Avusturya Katolik Kilisesi Viyana Kardinali Christoph Schönborn destek verirken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, bu fikre katılmadığını açıkladı.



İlahi değil, insani



Diyanet İşleri Başkanlığı’ndaki buluşmanın ardından gazetecilerin karşısına çıkan Bardakoğlu ve Schönborn, Papa 16. Benedikt’in değerlendirmelerine atıfta bulunarak yöneltilen soruları cevaplandırdı. Bardakoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: "Gönlümüz ister ki, insanlık biraz da Allah’ın seçkin bir varlık olarak yaratmasını algılayıp, maddeyi ve dünyayı aşan daha yüce hedeflere doğru yürüyebilmelidir. Bunu biz bir ilahi ceza olarak algılamak yerine, insanoğlunun maddi unsurlar ve aşırı dünyevileşme üzerine kurduğu sistemin zaman zaman kendini cezalandırması olarak, yani insanın kendi eliyle ürettiklerinin yine kendine dönmesi olarak görebiliriz."



Bardakoğlu’nun açıklamalarının kendisine tercüme edildiği Kardinal Schönborn ise meslektaşının aksine Papa 16. Benedikt’in açıklamasına destek verdi. Kardinal Schönborn, şunları söyledi: "Ekonomik krizi tanrının bir cezası olarak görmek mümkündür. Ancak bu cezaya kendi hatamız ve eksikliklerimiz de katkı yapıyor. Başkalarının hataları da bunlara ekleniyor. Örneğin bir baba hesapsız hareket ettiğinde onun içine düştüğü mali krizi ailenin tümü göğüslemek zorunda kalıyor. Bizlerin ölçüsüz harcamalar yaptığını, parayla kazançla ilgili spekülasyonlar yarattığımızı görüyorsunuz. Tüm bunlar tanrının cezasıyla bireysel sorumsuzlukları bir araya getiriyor. Dolayısıyla biz küçük dünyada ahlaki değerleri öne çıkarmalıyız. Aşırı ihtiraslardan kaçınmalıyız. Bu konuda hepinize Kuran’da yeri olan 10 Emir’i hatırlatıyorum."



Gökdelende oturanlar



Kapitalizme de dokunduran Bardakoğlu, şöyle konuştu: "Allah dünyayı üzerinde yürümemiz, üzerinde olmamız için yarattı. İnsanoğlu dünyayı iyi algılayamazsa, madde ve kár peşinde koşmayı yaratılışın tek amacı görmeye başlarsa dünyanın üzerinde olmaz, dünyanın altında kalır. Büyük sermaye şirketlerin, uluslararası şirketlerin gökdelenlerde oturup, yolda yürüyenleri karınca gibi görüp kárını ikiye katlaması da zarar içinde olması da bizim değerlendirmelerimizi değiştirmez. Sorunlar, ’ne pahasına olursa olsun, benim olsun, daha çok olsun’ demek yerine sahip olduğu her şeyi diğerleriyle paylaştığında, bunun öğrendiğinde azalmaya başlar."

