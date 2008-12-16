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Sağlık

Kriz geçiren kalp kendini tedavi edecek

Yapılan yeni araştırmaya göre, kriz geçiren kalp kendi kendini tedavi edebilecek.

16 Aralık 2008 02:00

İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan ve ülkenin en büyük yüksek öğretim kurumu La Sapienza Üniversitesi ile Avrupa Moleküler Biyoloji Laboratuvarı işbirliğiyle yapılan araştırmalar, kardiyoloji alanında mucize denilebilecek bir buluşla sonuçlandı. Buna göre kriz geçiren kalp, kendi kendini tedavi edebilecek. 

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İtalyan Kardioloji Topluluğu Kongresi'nin Roma'da düzenlediği 69'uncu kongresinde yapılan sunumla ortaya çıkan mucize yöntemin, kök hücre çalışmalarına dayandığı açıklandı. Buna göre bilim adamları, kriz geçiren kalpte deformasyon oluştuğunu, ancak keşfedilen yöntemle kök hücrelere kalbin onarılması kodlaması yapabildiklerini, böylece başka tedaviye gerek kalmadığını, vücudun kendi tedavisini yaptığını bildirdi. Yöntemle hayvanlar üzerinde başarı sağladıklarını, bir süre sonra insanlar üzerinde de çalışmaların başlayabileceği bildirildi.

(DHA)

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