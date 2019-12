Kriz Fortis'i de vurdu

Belçika gazetesi De Tijd, Belçika-Hollanda finans grubu Fortis'in elindeki varlıklarını doğru fiyatı bulduğu zaman satmayı düşünebileceğini ve bunların arasında Türkiye'deki bankacılık operasyonlarını yürüten Fortis'in de yer alabileceğini bildirdi.



De Tijd'in analistlerin görüşlerine dayandırdığı haberine göre Fortis'in satışı mümkün varlıkları arasında Türkiye operasyonları, fon yönetimi birimi, tröst yönetim birimi, ABD'deki opsiyon operasyonları ve Asya'daki bazı sigortacılık faaliyetleri bulunuyor.



Amsterdam'daki işlemciler, Fortis'in likidite durumunun kaygıyla izlendiğini ve bu durumun banka hisselerini baskı altında tuttuğunu belirtiyor.



Fortis, Temmuz'da sermayesini 8 milyar Euro (11 milyar dolar) artırmak istediğini açıklamış ve bu yönde çalışmalara başlamıştı.



Fortis, Hollanda Merkez Bankası'nın Hollandalı Rabobank'tan Fortis'in likidite pozisyonunu desteklemesini istediği yönünde dün çıkan söylentileri yalanlamıştı. Rabobank da söylentileri spekülasyon olarak nitelendirmişti.



Çin'in ikinci büyük sigorta şirketi ve Fortis'in de partnerlerinden Ping An Insurance ise Fortis hakkındaki endişelerle bugün yüzde 10 düştü. Ping An'ın Fortis'te yüzde 5 payı bulunuyor.



Maliye bakanı devrede



Belçika Maliye Bakanı Didier Reynders'in sözcüsü Reuters'a yaptığı açıklamada Belçika Maliye Bakanı'nın, Belçika-Hollanda finans kurumu Fortis hakkında bankacılık kurulu ve Belçika Merkez Bankası ile görüşme halinde olduğunu söyledi.



Sözcü, Maliye Bakanlığı'nın bugün ilerleyen saatlerde bir açıklama yapabileceğini söyledi.



Belçika-Hollanda finans grubu Fortis bugün bankanın durumu hakkında çeşitli açıklamalar yaptı.



Yapılan açıklamada şunlar denildi:

* Fortis ikincil (non core) varlıkları satacak

* Fortis bu tür varlıkların satışından 5.5 milyar Euro gelmesini hedefliyor



Banka tarafından yapılan açıklamada ise şunlar denildi:

* Bankanın borç ödeme gücü sağlam ve yasal sınırın çok üzerinde

* Fortis sermaye artışı öngörmüyor

* Toplam elden çıkarmaların 5-10 milyar Euro olacağı tahmin ediliyor.

* Fortis iştiraklerin satışı için somut ilgi var, potansiyel alıcılarla gizlilik anlaşması imzalandı

* Belçika ve Hollanda bankacılık kurumlarına göre bu iki ülkenin bankacılık sisteminde sorun yok

* Fortis mevduat sahiplerine her türlü durumda ödeme yapabilecek durumda



Öte yandan Fransız bankası BNP Paribas ve sigorta şirketi AXA'nın sözcüleri, iki kuruluşun Fortis'i satın almak için ortak bir teklif yapacakları yönündeki söylentiler hakkında yorum yapmayacaklarını söylediler.



Fortis hisseleri İMKB’de yüzde 5’in üzerinde düştü



Belçika-Hollanda finans grubu Fortis'in Türk bankacılık sektöründeki iştiraki Fortis A.Ş hisseleri, Fortis'in elindeki bazı varlıkları satışa çıkarabileceğine ilişkin haberlerin, bankanın likidite sıkışıklığı içinde olduğuna dair endişeleri artırmasıyla ilk seansı, yüzde 5'in üzerinde kayıpla tamamladı.



Gedik Yatırım Araştırma Müdürü Onur Mutlu, "Fortis hisselerine gelen satışlarda Avrupa basınında çıkan bazı haberlerin etkisi olabilir. Resmi bir kaynağa dayandırılmayan haberlere göre Fortis, bazı varlıklarını satabilirmiş. Bunlar arasında Türkiye'deki bankacılık faaliyetleri de var. Bu tür haberler bankanın likidite sıkışıklığı içinde olduğu beklentisiyle satışlara neden olabilir" dedi.



Fortis Bank hissesi ilk seansı yüzde 5.41 düşüşle 1.05 YTL fiyat seviyesinden tamamladı. İlk seansta İMKB Ulusal 100 Endeksi ise yüzde 0.49'luk değer kaybıyla 36,183.30 puana geriledi.



TSİ 1210 itibariyle Fortis Finans Grubu'nun Brüksel borsasında işlem gören hisseleri yüzde 8.58, Armsterdam'da işlem gören hisseleri ise yüzde 8.82 değer kaybetmişti.