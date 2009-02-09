Kriz erkeklere sertleşme bozukluğu yaşatıyor

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Talat Yurdakul, ekonomik krizin, erkeklerde cinsel organda sertleşme bozukluğuna yol açtığını söyledi.



Prof. Dr. Talat Yurdakul şöyle konuştu: “Erkeğin cinsel işlev bozukluğunda stresin çok önemli bir rolü vardır. Özellikle son günlerde işyeri sahibi olanlarda ya da işini kaybedenlerde yüksek stres nedeniyle cinsel işlev bozukluklarında artma olduğunu gözlüyoruz. Cinsel işlev bozukluğu nedeniyle hekime başvuran erkek hastaların, bu rahatsızlığı yaşama nedeni olarak ekonomik faktör ve işyerlerinin daha büyük oranda yer tuttuğu tespit edildi. Erkeklerin cinsel işlev bozukluğu yaşaması aileye de yansıyor. Stresin eşine aktarılması ile birlikte eşinde de cinsel istekte azalma görülüyor. Sonuçta karşılıklı istekte azalma söz konusudur. Erkeklerde olduğu gibi kadınlarda da ekonomik kriz nedeniyle cinsel ilişkide sorun görülebilir”

