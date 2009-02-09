T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Kriz erkeklere sertleşme bozukluğu yaşatıyor

Ekonomik kriz erkeklerde cinsel organda sertleşme bozukluğuna yol açıyor.

09 Şubat 2009 02:00

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Talat Yurdakul, ekonomik krizin, erkeklerde cinsel organda sertleşme bozukluğuna yol açtığını söyledi.

Prof. Dr. Talat Yurdakul şöyle konuştu: “Erkeğin cinsel işlev bozukluğunda stresin çok önemli bir rolü vardır. Özellikle son günlerde işyeri sahibi olanlarda ya da işini kaybedenlerde yüksek stres nedeniyle cinsel işlev bozukluklarında artma olduğunu gözlüyoruz. Cinsel işlev bozukluğu nedeniyle hekime başvuran erkek hastaların, bu rahatsızlığı yaşama nedeni olarak ekonomik faktör ve işyerlerinin daha büyük oranda yer tuttuğu tespit edildi. Erkeklerin cinsel işlev bozukluğu yaşaması aileye de yansıyor. Stresin eşine aktarılması ile birlikte eşinde de cinsel istekte azalma görülüyor. Sonuçta karşılıklı istekte azalma söz konusudur. Erkeklerde olduğu gibi kadınlarda da ekonomik kriz nedeniyle cinsel ilişkide sorun görülebilir”

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24