Kriz ereksiyonu engelliyor

Türk Androloji Derneği Başkanı Prof. Dr.Önder Yaman, ekonomik kriz, stres ve sıkıntının erkeklerde sağlık sorunlarının artmasına neden olduğunu belirtti.



Erkeklerin sağlık sorunlarının saptanması için Türk Androloji Derneğince yürütülen "Erkek Sağlığı Bilinçlendirme Projesi" kapsamında bir toplantı düzenlendi.



Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi olan Yaman, yaptığı konuşmada, erkeğin sağlığıyla ilgili sorunların hayatın diğer alanlarını da etkilediğini bildirdi.



Ereksiyon sorununun erkek sağlığındaki en önemli problemlerin başında geldiğini ifade eden Yaman, dünyada 150 milyon, Türkiye'de ise 7 milyon erkeğin bundan muzdarip olduğunu kaydetti.



Ereksiyon sorununun aslında kan ve damar sorunu olduğunu anlatan Yaman, bu sorunun gelecekte kalp ve damar hastalıklarının önlenmesine yardımcı olabileceğini belirtti.



Yaman, bir soru üzerine, "Son zamanlarda ekonomik krizin yarattığı stres ve sıkıntının, başta ereksiyon olmak üzere erkeklerde sağlık sorunlarının artmasına neden olduğunu gözlemlediklerini" bildirdi.



Ereksiyon sorununun giderilmesine yönelik ilaçların eczanelerde reçetesiz satılması konusuna da değinen Prof. Yaman, bunların hekim kontrolünde alınması gerektiğini, aksi halde sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi.



Gazeteci Ümit Aktan da, erkeklerde beldeki yağ oranının birçok hastalığın belirtisi olduğunu, cinsel yaşamdaki rahatsızlıkların çeşitli hastalıklarla bağlantılı görüldüğünü ifade etti.



Şimdiye kadar 37 bin erkekle görüştüklerini, Türkiye'de rahatsızlıkların bölgeler arasında farklılık gösterdiği vurgulayan Aktan, Güneydoğu Anadolu'daki erkeklerde daha çok yüksek kolesterole, İç Anadolu'da ise şeker hastalığına rastlandığını kaydetti.



Projeye destek veren Bayer ilaç firmasının yetkilisi Sinan Aktan ise erkeklerin sağlıklarına önem vermediklerini savundu.



Aile reislerinin öncelikle diğer fertlerin sağlığını düşündüğünü, kendi sağlığını ise ikinci plana attığını belirten Aktan, bunun dünya genelinde böyle olduğunu kaydetti.



Sağlık tırı



Projeyle ilgili yapılan yazılı açıklamada da Türkiye'yi dolaşan tır ile 15 ilde 35 binin üzerinde erkeğe ücretsiz şeker, tansiyon, yağ kitle endeksi taraması gerçekleştirildiği belirtildi.



Proje kapsamında Ankara'ya gelen tır ile yarın bazı alışveriş merkezlerinde taramalar yapılacağı kaydedilerek, Türkiye genelinde 50 bin erkeğe ulaşılmasının hedeflendiği bildirildi.



(AA)

