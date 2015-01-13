Kriz Dünya Kupası hazırlıklarını vurdu



Ekonomik veriler Rusya Spor Bakanı Vitali Mutko’nun keyfini kaçırıyor. Normalde iyimser bir tavır sergileyen bakan, bütçe açığı olduğunu ve bu nedenle 2018 Dünya Futbol Şampiyonası organizasyon komitesinin bağışlara ihtiyacı olduğunu itiraf ediyor. Tahminler üç yıl sonra yapılacak turnuvanın faturasının 30 milyar eurodan yüksek olacağı, yani 2014 Brezilya’nın iki katı pahalıya çıkacağı yönünde.

Futbol arka planda kaldı

Özellikle Ruble’nin değer kaybetmesi stadyumlar ve altyapı için yapılan masrafların artmasına neden oluyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş, hammadde zengini Rusya’nın devlet bütçesinde dev bir delik açarken, Batı‘nın Ukrayna krizi nedeniyle uyguladığı yaptırımlar da Rus bankalarının sıcak paraya erişimini engelliyor.

Önce yolsuzluk suçlamaları ve boykot çağrıları, şimdi de ekonomik kriz nedeniyle, Dünya Şampiyonası’na hazırlanan Rusya’da futbol arka planda kaldı.

Kredi notu düşürüldü

Oysa spor devi Rusya, kendisi için parlak geçen Soçi Kış Olimpiyatları’ndan sonra, bu hazırlık dönemini daha farklı öngörmüştü. Ancak Devlet Başkanı Vladimir Putin için yeni bir prestij konusu olan bu dev projenin rotası yalpalamaya başladı. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch geçen hafta sonu ülkenin kredi notunu düşürdü. Bu yatırımcılar için endişe verici bir sinyal. Kuruluşun gerekçelendirmesinde, Rusya‘nın 1998’den bu yana en ağır Ruble krizini yaşadığı ifade edildi.

„Bunun için harcanan paraya yazık değil“

Rusya’daki Dünya Futbol Şampiyonası’nı planlayan ekibin morali bozuk. Putin, turnuva finansmanının uzun vadede garanti altına alınmış olduğunu söylese de, Spor Bakanı Mutko metal ve beton fiyatlarının artması halinde devletin inşaat malzemesi giderlerini azaltmak için vergi indirimine gitmek zorunda kalabileceği uyarısında bulunuyor. Zira hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor, 11 şehirde ya yeni stadyum inşa ediliyor ya da hali hazırdakiler tadilattan geçiriliyor, yollar ve oteller yapılıyor. Dünya Şampiyonası‘ndan tüm ülkenin kazançlı çıkması gerektiğini belirten Putin, turnuvayı büyük bir „kalkınma projesi“ olarak adlandırıyor ve „Bunun için harcanan paraya yazık değil“ ifadesini kullanıyor.

Turnuva sonrası tesislerin kaderi belirsiz

Ancak Rusya‘da birçok kişi, harcanan paraların zaten önemli bir bölümünün devletin kasasından çıkmayacağı kanısında. 37,5 milyar euro ile tüm zamanların en pahalı kış oyunları unvanını taşıyan Soçi’nin faturasını ödeyebilmek için Kremlin, Roman Abramoviç gibi Rus milyarderlerin desteğine başvurmuştu. Ayrıca dev spor tesislerinin turnuvadan sonra nasıl kullanılacağı konusundaki belirsizlik de eleştiri konusu. Geleneksel olarak kış sporlarının gözde olduğu ülkede futbol, Batı Avrupa'daki kadar gözde değil. Dinamo Moskova gibi Birinci Lig takımlarının maçlarına sadece birkaç bin izleyici geliyor.

Kamuoyu da şüpheli

Bu nedenle, planlanan yatırımlar konusunda Rus kamuoyunda ciddi şüpheler mevcut. Kremlin'e eleştirel yaklaşan çizgisiyle tanınan Echo Moskwy adlı radyo istasyonunun internette yaptığı kamuoyu araştırmasına göre, ankete katılan yaklaşık 1600 kişinin yüzde 75'i güncel kriz nedeniyle dev yatırımlardan vazgeçilmesi gerektiği görüşünde. Kriz sadece Dünya Futbol Şampiyonası hazırlıklarını değil, Rusya'nın KHL adlı iddialı buz hokeyi ligini de etkiliyor. Enerji sektöründen gelen milyarlık destekle finanse edilen lig, kendini Kuzey Amerika'daki profesyonel buz hokeyi ligi NHL'in rakibi olarak görüyor. Ancak ekonomik durumda düzelme olmadığı takdirde en geç yaz aylarında kapılarına kilit vuracakları yönünde sinyal veren kulüplerin sayısı şu anda beşe ulaşmış durumda.