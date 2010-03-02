Kriz döneminde yüzyılın kârını yaptı

T24 - Ziraat Bankası 2009 yılı bilançosunu Perşembe günü açıklayacak. ‘Yüzyılın kârı’ sloganı ile yapılacak toplantıda Ziraat’ın 2009 yılı kârının 3.4 milyar TL civarında gelmesi bekleniyor. Bugüne kadar bir Türk şirketinin açıkladığı en yüksek kârın yanına yaklaşabilen başka bir kuruluş bulunmuyor. Milliyet gazetesi Gülümhan Gülten'in haberi.
BDDK Başkanı Tevfik Bilgin’in bankalarla ilgili “şimdi hava atma zamanı” sözlerinin ardından bankacılık sektörünün “rekor listesi” Perşembe günü netleşiyor. Geçtiğimiz haftalarda birbiri ardına yüksek kâr rakamları açıklayan bankaların ardından Ziraat Bankası da Perşembe günü yapacağı özel bir toplantıyla kâr rakamını açıklayacak.
Yaklaşık 3.4 milyar lira civarında olması beklenen net kâr rakamıyla, “hava atma listesi”nde ilk sıraya da Ziraat yerleşmiş olacak. Söz konusu rakamın yüksekliği nedeniyle banka
yönetimi bu yıl rutinin dışına çıkarak, açıklamayı banka dışında düzenleyeceği özel bir toplantıyla açıklamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda rakamın da “yüzyılın kârı” sloganıyla sunulacağı öğrenildi. Ziraat Bankası 2009 yılının ilk 9 ayında 3 milyar 344 milyon TL brüt kâr elde etmiş, 674 milyon TL’lik vergi karşılığı düşüldükten sonra net kârı 2 milyar 670 milyon TL olmuştu.
Yurtdışında büyüyecek
Öte yandan söz konusu toplantıda Ziraat Bankası yönetiminin 2010 yılı hedeflerini açıklayacağı, bu kapsamda “yurtdışında büyüme
” hedefine vurgu yapacağı öğrenildi. Kısa süre önce BDDK Başkanı Tevfik Bilgin, kamu bankalarının yurtdışında büyümeleriyle ilgili olumsuz mesaj vermişti. Buna rağmen Ziraat Bankası’nın 2010 yılında bankanın “yurtdışı büyüme stratejisini” açıklayacağı, Balkanlar ve Ortadoğu’da açılacak yeni şubelerle ilgili bilgi vereceği belirtiliyor. Hazine’nin kasasına 750 milyon TL girecek
ZİRAAT Bankası’nın bu yılki kârının da tamamını Hazine Müsteşarlığı’na aktarmamak konusunda anlaştığı biliniyor. Banka, geçtiğimiz yıl elde ettiği net kârın 750 milyon lirasını Hazine’ye aktarmıştı. Bu yıl da Ziraat Bankası’ndan Hazine’ye aktarılacak tutar 2010 yılı tahmini rakamları belirlenirken, 750 milyon TL olarak yer aldı. Ancak Hazine Müsteşarlığı’nın bu rakamı son ana kadar artırma olasılığı bulunuyor. Hazine’ye aktarılacak tutar önümüzdeki ay yapılması planlanan olağan Genel Kurul toplantısında kesinleştirilecek. Halkbank da yüzde 30 temettü için bastırıyor
HALKBANK’ın Hazine Müsteşarlığı’yla temettü dağıtımı konusunda pazarlık yaptığı öğrenildi. Bu kapsamda 2009 yılı sonunda 1 milyar 631 milyon lira net kâr elde eden Halkbankası, bu tutardan yüzde 25-30 oranında bir temmettü dağıtımı için Hazine yönetimine bastırıyor. Geçen yıl yapılan Genel Kurul toplantısında hissedarlara 2008 yılı net dönem kârının yüzde 25’i oranında ve 254.6 milyon lira tutarında temettü dağıtmıştı. Bu yıl da Halkbank yönetiminin, çoğunluğu yabancı hissedarlarına kârının en az yüzde 30’u oranında temmettü dağıtmak istediği gelen bilgiler arasında. Hazine’nin “olur” vermesi halinde, 2009 yılsonu net kârı 1 milyar 631 milyon lira olan Halkbank’ın 407 milyon lira ile 490 milyon lira arasında temettü dağıtması gündeme gelebilecek.
Ziraat ve Halkbankası’nın hissedarlara ya da çalışanlara dağıtılacak temettü ve Hazine’ye aktarılacak tutar, Genel Kurul kararıyla aktarılabiliyor. Her iki bankanın da Genel Kurul hazırlıkları halen sürüyor. Ziraat Bankası’nın Genel Kurul yapabilmek için bir tarih kısıtı bulunmuyor. Ancak Halkbank ve Ziraat’in Genel Kurul’larının aynı gün yapılması teamülü nedeniyle, Ziraat Bankası da Halkbank’ın toplantıya ilişkin yasal prosedürünün tamamlanmasını bekleyecek. Banka kârları 2009'da patladı
(Bin TL) 2009 Değişim (%)
Akbank 2.725.982 59.92
Alternatifbank 61.544 16.09
Albaraka 105.279 -22.73
Bank Asya 301.281 22.21
Denizbank 604.785 76.6
Garanti Bankası 2.962.241 69.22
Halkbank 1.631.091 60.18
İş Bankası 2.497.629 57.19
TEB 267.904 43.27
Tekstilbank 16.159 206.86
TSKB 251.274 107.21
Vakıfbank 1.251.206 66.12