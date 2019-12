Kriz döneminde masrafsız cilt bakım önerileri

Genç görünmek, sağlıklı kalmak ve uzun yaşamak insanlık tarihi boyunca hep üzerinde durulan bir konu olmuş. Yeni ürünler sadece bu dönemlerde değil, uzun yıllar önce de insanoğlunun gündemini meşgul etmiş. Ama her dönemde şu soru mutlaka sorulmuş: "Acaba hangi ürün daha iyi?" Çeşitlilik arttıkça bu soru daha çok kafamızı kurcalar hale geldi. Günümüz koşullarında kozmetik ürünlere servet harcamak herkesin yapabileceği bir şey değil.



Temel deri bakımı



Temizlenmeyen deri kalınlaşır, yağlanır, kaba ve sivilceli bir görünüm alır. Bunun için çok pahalı temizleme jelleri, köpükleri ya da losyonları kullanmak şart değil. PH'ı 5-5,5 arasında bulunan bir sabun yağlı cildin temizlenmesi için ideal. Cildiniz kuru ise kremli ya da zeytinyağlı bir sabun kullanın. Aşırı makyajlı cilt sabunla temizlenmez. Badem sütü ile temizlendikten sonra sabunla yıkanması daha uygun. Böylece hem ciltte makyaj artığı kalmamış olur hem de badem sütündeki A vitamini deriyi tazeler.



Tonik yerine maden suyu



Cilt gözenekli, yağlı ya da siyah noktalı ise tonik kullanmak gerekir. Piyasada bulunan toniklerin yanı sıra gül suyu, maden suyu veya pirinç suyu bu amaçla kullanılabilir. Mesela 10 cc gül suyu içine damlatılacak birkaç damla limon suyu uygun bir toniktir. Temizlenmiş cilde günde iki kez uygulanabilir.



Doğru nemlendirici seçin



Temizlenmiş, tonik ile sıkıştırılmış bir derinin artık nemlenmesi gerekir. Genç ciltler için çok kompleks ürünlere ihtiyaç yok. Bilinen bir gerçek var ki, ister genç olsun, ister yaşlı gündüz, kullanılan nemlendiriciler mutlaka güneş filtreli olmalı. Evde güneş koruyuculu nemlendirici yapmak çok kolay değildir. Piyasada her bütçeye uygun ürünler var. Onları kullanmak daha sağlıklı. Gece yatmadan önce cildin bir kez daha nemlenmesi gerekir. Bu aşamada kullanılacak ürünler kişiden kişiye mutlaka değişiklik gösterir. Sorunsuz genç bir cilt için baz bir krem yeterken, akneli ciltler için meyve asitleri içeren formüller, cilt yaşlanmasını engellemek için besleyici ürünler, gençleştirmek için ise onarıcı ürünler seçmek gerekir.



Bilinen en eski peeling yöntemi; kese



Derinin keselenmesi en etkili peeling yöntemidir. 3-4 saat önce herhangi bir yağla nemlendirilmiş derinizi buharlı ve sıcak bir banyoda yumuşatıp keselemek hem ölü tabakaları temizler, hem uygulanan basınçlı masaj ile selülit gelişimini azaltır hem de pürüzlü deri görünümünü yok eder. Kuru ciltliler, banyodan çıkmadan önce uygulayacakları yağlı durulama yöntemiyle deriye nem kazandırmalı. Bir lt suya 1 kahve fincanı süt, 1 çk badem yağı ve 2-3 damla elma sirkesi karıştırıp durularsanız pamuk gibi bir cildiniz olur.



Evde yapabileceğiniz pratik cilt bakım yöntemleri



Cildin toparlanması için



7-8 damla sirke, 1 çorba kaşığı badem yağı ve 1 çay kaşığı sütü iyice karıştırıp her gece sürün. Kuruduktan sonra durulayın. 1 ay uygulayın.



Tonik yapımı



1 şişeye gül yaprakları koyup üzerine sıcak su ekleyin. Kapağı kapatıp iki gün bekletin. Sonra 2 çay kaşığı sirke ve 3-4 damla süt ekleyip karıştırın. Yüzünüze sürün, kuruduktan sonra durulayın.



Bakım maskesi



1 çorba kaşığı bal, 1 yumurta, 1 tatlı kaşığı badem yağı, 3-4 damla limon suyu krem kıvamına gelene kadar karıştırın. Yüzünüze sürün, 20 dakika sonra su ile durulayın.



Selüliti önlemek için



1 litre süte 1 fincan badem ya da jojoba yağı ve 1 avuç kum ekleyin. İyice karıştırın. Selülitli bölgeye banyoda 20 dakika masaj yapın ve durulayın.