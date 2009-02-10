Kriz dişleri gıcırdattı

Dünyayı saran ekonomik kriz diş sağlığını da tehdit ediyor. Ekonomik krizin toplumun üzerindeki etkileri günden güne büyürken krizin bireylerin sağlığına olan etkileri de gün geçtikçe görünür hale geliyor.



Krizin diş sağlığını da olumsuz etkilediğini, belirten Plusdent Diş Kliniği'nden Diş Hekimi Mehmet Zahid Kazandı Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada krizle birlikte birçok kişinin normalden daha fazla stres altında kaldığını ve bireylerin uyurken farkında olmadan dişlerini gıcırdattıklarını belirtti.



Diş hekimlerinin Bruksizm adını verdikleri halk arasında diş sıkma, diş gıcırdatma olarak bilinen hastalığın genellikle uyku sırasında bilinçsizce yapılan dişleri sıkma veya gıcırdatma hareketi olduğunu ifade eden Kazandı, bu alışkanlığa sahip kişilerin sabah uyandıklarında diş ve çene eklemlerinde ağrı hissettiklerini, diş sıkma ya da gıcırdatmanın en önemli sebebinin ise çağımızın hastalığı stres olduğunun düşünüldüğünü belirtti. Ekonomik kriz sebebiyle bireylerdeki stres oranının artmasıyla diş gıcırdatma ve sıkma oranlarında da artış gözleniyor.



Bazı bireylerin ise diş gıcırdattıklarının farkında olmadıklarını ancak sabahları anlam veremedikleri bir eklem ağrısıyla uyandıklarını belirten Kazandı, diş gıcırdatıp gıcırdatmadığınızı anlamanız için kendimize yöneltmemiz gereken soruları sıraladı;



Sabahleyin kalkınca yanaklarınız ağrıyor mu?

Ağzınızı rahat açamıyor musunuz?

Ağzınızı açtığınızda ağrı var mı?

Gün içinde ağrı devam ediyor mu?

Kulağa ve başa yayılan ağrılarınız var mı?

Ağız açma kapama sırasında zorluğun dışında klik klak gibi sesler çıkıyor mu?



Diş Hekimi Mehmet Zahid Kazandı diş gıcırdatma şikâyeti olan bireylere uygulanacak tedavinin amacının çene ekleminde oluşabilecek kalıcı zararları önlemek ve ağrıyı ortadan kaldırmak olduğunu söylüyor ve tedavinin kombine bir tedavi olup fizyoterapist, diş hekimi, psikiyatristten oluşan kombine bir tedavi zinciriyle çözüm üretileceğini de ifadelerine ekliyor.

Tedavi edilmeyen durumlarda ise dişlerin ön yüzeylerinde aşınmalar ve bunun sonucunda dikey boyutta azalmalar, fazla aşınma sonucu dişin sinirinin açığa çıkması, çiğneme kaslarında oluşan gerilemeye bağlı olarak ağrı, fonksiyon kısıtlılığı, çene kilitlenmesi, ileri vakalarda ise ameliyat gerektirecek eklem deformasyonları oluşabilir.

