Kriz cinneti 2 aileyi yok etti

İzmir'de kahvehane işleten bir kişi, eşi ve 2 çocuğunu av tüfeğiyle öldürdü. Ankara'da da bir kuyumcu eşini öldürüp, 2 çocuğunu yaraladıktan sonra intihara kalkıştı. İkisinin de maddi sorunları vardı.





Ekonomik sıkıntıdan bunalıma girdi



Ankara'da cinnet getiren bir baba, karısını öldürdü, iki çocuğunu ağır yaraladı. Ankara, Keçiören'de bulunan Duru Apartmanı dün öğle saatlerinde silah sesleri ile yankılandı.



Ankara'da kuyumculuk yapan Fikret Özbaşaran, silahla önce Ödül ve Atacan isimli çocuklarını sonra da karısını vurdu. İki çocuk ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, anne Ayfer Özbaşaran ise olay yerinde hayatını kaybetti. Özbaşaran'ın cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Ekonomik sıkıntı nedeniyle bunalıma girdiği belirtilen baba, iki çocuğunu yaralayıp, eşini öldürdükten sonra başına ateş ederek intihar etmek istedi.Baba Fikret Özbaşaran'da ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.



Kredi kartı borcunu ödeyemedi



İzmir'in Tire İlçesi’nde de, yüklü miktarda kredi kartı borcu olduğu ve daha önce bir süre psikolojik tedavi gördüğü belirtilen 42 yaşındaki kahveci Ülfet Sancar, cinnet getirerek, aynı yatakta uyuyan eşi, kızı ve oğlunu otomatik av tüfeğiyle öldürdü.



Olay, dün gece saat 00.30 sıralarında merkeze bağlı, 1200 nüfuslu Eskioba Köyü’nde meydana geldi. Köy kahvesini işleten ve yüklü miktardaki kredi kartı borcu nedeniyle bunalımda olduğu ileri sürülen Ülfet Sancar, iş çıkışı gittiği evinde dehşet saçtı. Cinnet getiren ve kömürlükteki otomatik av tüfeğini alan Sancar, eve girip havanın soğuk olması nedeniyle odadaki aynı yatakta uyuyan 20 yıllık eşi 38 yaşındaki Feride, Tire Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi oğlu 14 yaşındaki Hikmet ve Eskioba İlköğretim Okulu 2- A Sınıfı öğrencisi kızı 9 yaşındaki Şeval’a art arda ateş etti.



Muhtarı arayıp haber verdi



8 el ateş açan Sancar, kan gölüne çevirdiği yatakta, tüm ailesini öldürdü. Daha sonra telefonla Eskioba Köyü Muhtarı Oktay Törün’ü arayıp durumu anlatan Sancar, kısa süre sonra olay yerine gelen jandarma ekiplerine, tüfeğiyle birlikte evinde teslim oldu. 1 ay önce psikolojik tedavi görmeye başladığı belirtilen ve son günlerde haplarını içmediği ileri sürülen Ülfet Sancar, jandarma gözetiminde evden çıkışında, korkuyla kendisine bakan komşularına dönüp, hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. 10 yıl önce Manisa’nın Kula İlçesi’nden Eskioba Köyü’ne yerleştiği belirtilen Ülfet Sancar, Tire Jandarma Komutanlığı’na götürülürken, Feride, Hikmet ve Şeval Sancar’ın cesetleri, İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.



Jandarma ağlarken buldu



Ülfet Sancar’ı jandarma ekiplerinin bahçede ağlarken bulduğu anlaşıldı. Komşuları ise Sancar’ın son derece evine bağlı, sakin ve içine kapanık bir insan olduğunu anlatırken, “Borç yüzünden ağzını bıçak açmıyordu, ama yine de böyle bir çılgınlık yapacağını düşünmemiştik. Son derece mutlu bir aile yaşantısı vardı. Çocuklarına ve karısına da çok bağlıydı” dedi.



'Hiçbir adli olaya karışmadı'



Sancar’ın gece yarısı telefonla arayıp cinayeti haber verdiği Köy Muhtarı Oktay Törün ise “Kendisini 10 yıldır tanıyoruz. Bugüne kadar hiçbir adli olaya karışmamıştı. Beni aradığında, ‘böyle bir şey yapabildiğine halen inanamadığını’ söyledi. Hayıflandı ve pişman olduğunu anlattı” dedi.