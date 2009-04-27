Kriz çevreyi de vuruyor

Çevre Mühendisleri Odası, küresel mali krizin çevre sorunlarını tetiklemesinden endişe edildiğini söyledi.



Çevre Mühendisleri Odası 2'nci Başkanı Yılmaz Kilim, küresel mali krizin çevre sorunlarını tetiklemesinden endişe duyduklarını söyledi.



Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi ve Kocaeli Üniversitesi'nin evsahipliğinde gerçekleştirilen 3'üncü Öğrenci Kurultayı, 20 üniversiteden 500'e yakın çevre mühendisi adayını bir araya getirdi. Kurultayda öğrencilere ve gazetecilere seslenen Çevre Mühendisleri Odası 2'nci Başkanı Yılmaz Kilim, küresel mali krizin çevre sorunlarını tetikleyebileceğini belirterek şöyle konuştu:



“Küresel kriz nedeniyle işsizliğin artması yüzünden, önümüzdeki dönemde çevre mühendisliği alanında istihdam sorunu yaşanabilir. Bu durum ciddi çevre sorunlarına neden olabilir. Yatırımlarda çevre faktörü geri planda bırakılabilir. Fakat, çevreyi korumak öncelikli politikamız olması lazım. Küresel mali krizde işverenler işçi çıkararak faturayı çalışanlarına kesiyor. Onun yerine krizin asıl nedenlerinin ortaya çıkarılması gerekir.''



En kritik il Kocaeli



Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Temsilcisi Arzu Turhan ise Kocaeli'nin çevre sorunları anlamında en kritik illerden biri olduğunu söyledi. Kriz yokken de çevre sorunlarının yaşandığını söyleyen Turhan, kriz döneminde fabrikaların daha az kapasiteyle çalıştıkları için bazı denetimleri azalttığını söyledi. Arzu Turhan, `Üretim yok' diye kimsenin çevreyi kirletme hakkı olmadığını belirterek konuşmasını şu şekilde sürdürdü:



``Herkesin kendini denetlemesi gerekiyor. Hava, su ve toprak kirliliğinin en çok yaşandığı illerden birisi olan Kocaeli, krizden etkilenmiş olabilir ama üretim bazı sektörlerde devam ediyor. Bu yüzden atıkların değerlendirilmesi, emisyonla ilgili tedbirlerin gözden geçirilmesi ve kontrollerin sık sık yapılması gerekiyor. Denetimleri de maalesef sadece resmi kurumlar yapabiliyor.''



