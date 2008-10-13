Kriz 'çevreyi' de vuracak

Küresel ısınmaya hazırlık

Marmara, Avrupa'nın çöplüğü oldu

Alman bilim adamları, iklim değişiminin beklenenden daha hızlı ilerlediğini bildirirken, dünyayı saran mali kriz nedeniyle, iklim değişimiyle mücadele çalışmalarının sekteye uğrayacağından endişe etmeye başladı.Dünya genelinde yaşanan finans krizi, küresel ısınmayla mücadele çabalarını olumsuz etkiliyor. Avrupa Birliği yetkilileri, 2020 yılına kadar karbondioksit emisyonu oranını 1990 yılına göre beşte bir oranında azaltma konusunda kesin hedefler belirledi. Ancak, Polonya başta olmak üzere pek çok ülke, yaşanan mali kriz nedeniyle, sanayi kuruluşlarının yenilenebilir enerji yatırımları yapma yükünü kaldıramayacağını bildirmeye başladı.Deutche Welle’nin haberine göre, Federal Almanya Çevre Bakanı Sigmar Gabriel ise, mali krizin küresel ısınma konusunun göz ardı edilmesine yol açmaması gerektiğini belirtirken şöyle dedi:“Dünyada 6.5 milyar insan var ve bu rakam 9 milyara yükselecek. Sanayi toplumlarında yaşayan insanların sayısı yakında 4 milyara ulaşacak. Hepsinin hammaddeye ihtiyacı var. Klasik hammaddeler işe yaramayacak. Eğer son 50 yıl boyunca yaptığımız gibi hareket etseydik, o zaman iki gezegene ihtiyacımız olurdu. Bu gelişmeden, teknolojik gelişimlerden, hammaddeyle daha iyi iş yapmaktan, yani yenilenebilir enerji teknolojilerinden herkes karlı çıkacak.”Postdam İklim Araştırmaları Enstitüsü’nün Direktörü Hans Joachim Schellnhuber, iklim değişiminin beklenenden daha hızlı geliştiğini bildirirken, “Hesaplamalar yapmalı ve dünyanın geçmişine ait jeolojik verileri saptamalıyız. Kendimizi bu yüzyılda, 1 metrelik deniz seviyesi yükselmesine alıştırmalıyız. Himalayalar’daki buzullar ile Grönland’daki buzul tabakasının erimesi birlikte hareket ediyor” diye konuştu.Bilim adamları geçen 10 yıl boyunca buzulların erime hızının 2-3 katına çıktığını buna Çin’in kömürle çalışan fabrika bacalarından çıkan dumanlardan kaynaklanan değişimin neden olduğunu söyledi. Grönland’daki buzulları griye dönüştüren ve daha fazla ısınmasını sağlayan kurumlu parçacıkların yüzde 20’sinin Çin’deki bu fabrikalardan geldiği, buzulların yüzeyinin kirli olmasının, güneş ışınlarını yansıtamayıp hızla ısınmasına ve erimesine neden olduğu belirtildi.Almanya’nın Kiel kentindeki Dünya Ekonomi Enstitüsü’nden Gernot Klepper, Alman araştırmacıların tek çözüm yolu olarak, karbodioksit salınımını azaltan yeni teknolojilere yapılacak somut yatırımları gördüğünü belirtirken, “Alman enerji teknolojileri tanıtılabilse ve bütün dünya bu teknolojilerle çalışabilse zaman karbondioksit salınımı oranı yarıya düşerdi” dedi.Avrupa Birliği karbondioksidi emen ve temiz su sağlayan ormanların yok olması, küresel ekonomiye şu anki mali krizden daha çok zarar verdiğini yıllık kaybın 2- 5 trilyon dolar arasında olduğunu açıkladı.