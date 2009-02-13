Kriz Bulgaristan’da 80 bin kişiyi işsiz bırakacak

Küresel ekonomik kriz yüzünden nüfusu 7,45 milyon olan Bulgaristan;da kısa vadede 80 bin kişinin işten çıkarılacağı açıklandı.



Bulgaristan Ekonomi Odası (BSK) Başkan yardımcısı Kamen Kolev, “Estat" adlı bir kamuoyu araştırma şirketinin ülkenin 28 büyük kentinde yaptığı bir araştırmasının sonuçlarını açıkladı.



Ülkedeki orta ve büyük çaplı şirketlerin yüzde 75’inin finansal kriz yüzünden büyük maddi sıkıntılar çektiğini belirten Kolev, “Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 12’si personel indirimine gitmeyi planlarken, yüzde 5’i ise artık böyle bir adımı atmış bulunuyorlar" dedi.



Mart ayının sonuna kadar inşaat, kimya ve demir çelik sektöründe çok sayıda iflasın beklendiğini belirten Kolev, kalifiye personeli bile işten çıkaran firmaların, yeni işe girenlere ise kısa vadeli iş sözleşmeleri imzalattıklarını söyledi.



Kriz Bulgaristan’da ilk kurbanını da verdi



İş çevrelerinde bunalıma sebep olan finansal krizin ilk kurbanını aldığı, başkent Sofya’da büyük bir iş adamının borçları yüzünden intihar ettiği açıklandı.



İçişleri Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre inşaat sektöründe faaliyet gösteren 42 yaşındaki işadamı Boris Yordanov, bir banka şubesinin önüne park ettiği arabasında intihar etti.



Bulgar basını, inşaat, emlak ve ticaret alanında çalışan 4 şirket sahibi olan Yordanov’un kriz yüzünden büyük kredi borçları olduğunu kaydetti.



