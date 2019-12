Kriz Boğaziçi’liyi teğet geçmedi

Boğaziçi’li Uyar, çok sevdiği pilavüstü tavuğu hijyenik ortamda satmak için dayısıyla lokanta açtı. Sonra esnafı ikna edip 60 öğrenciye ücretsiz yemek verilmesini sağladı



Her şey Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Hisar Uyar’ın seyyar satılan pilavüstü nohut ve tavuğa düşkünlüğüyle başladı. Uyar, Boğaziçi Üniversitesi’nin kampüsünün yakınında dayısıyla ortak pilavüstü nohut ve tavuk satan bir lokanta açtı. Hem öğrenci hem esnaf olunca, üniversitelinin halinden üniversiteli anlar deyip bir kampanya başlattı. Kampus çevresindeki esnafı öğrencilere ücretsiz yeme-içme, kuru temizleme hizmeti vermeye ikna etti. Şimdi kendi dükkânları da dahil 10 mekân, krizde bütçeleri sarsılan 60 öğrenciye her gün ücretsiz yemek veriyor.



Boğaziçi Üniversitesi’ İşletme Bölümü 2. sınıf öğrencisi Hisar Uyar özel ders vererek biriktirdiği paraları değerlendirmek isteyince çok severek yediği ama pek hijyenik bulmadığı pilavüstü nohut ve tavuğu kendi dükkânında yapıp satmaya karar verdi. Dayısıyla ortak oldu ve Rumeli Pilavüstü’nü açtı. İş sahibi olsa da öğrencilik devam ediyordu ve bir kampanya düzünlemeye karar verdi.



Bilgisayarlı çekiliş



www.bogaziciogrenci.com isimli bir internet sitesi kurdu. Son iki aydır öğrenciler bu internet sitesine girip ücretsiz yemek veren mekânları seçiyor ve başvuruda bulunuyor. Her gün başvuran öğrenciler arasından bilgisayar bir çekiliş yapıyor ve 60 kişi kazanıyor. Bir kişi birden fazla yerden hizmet kazanabiliyor. Üniversite çevresindeki esnafların yanı sıra kampus içindeki ‘Teras Kantin’ de kampanyaya dahil. Burada 10 kişi 5 YTL’ye kadar ücretsiz yemek yiyebiliyor. Uyar, kendi dükkânında her gün 10 kişiye ücretsiz pilav menüsü veriyor. Sunulan hizmet sadece yemeke sınırlı değil. Öğrencilerin hayatına ve mütevazı öğrenci evlerine yönelik hizmetler de var. Çanta dolusu kirliyi tatillerde memlekete götürmenin alternatifi olarak kampus yakınındaki bir kuru temizlemecide 10 YTL’ye kadar ücretsiz kuru temizleme ve çamaşır hakkı veriliyor. Her gün sekiz kişinin öğrenci evine ücretsiz damacana su veren de var. Zaruri ihtiyaçların yanı sıra keyfi ihtiyaçlar da düşünülmüş. Her gün 10 kişi ücretsiz nargile içebiliyor.



Üye sayısı 1400’ü buldu



Siteye üye olan öğrenci sayısı 1400’ü buldu. Kampanyanın fikir babası Hisar Uyar, ilk başta esnafı ikna etmenin zor olduğunu belirtirken, “Sitenin hiç üyesi yokken kimse ücretsiz hizmet vermek istemedi. Mekânların yaptığı aslında bir nevi burs. Örneğin ‘Teras Kantin’ 10 kişiye 5 TL’lik ücretsiz hizmet veriyor. Bu günde 50 TL eder, ayda 1.5 milyarlık yardım eder” diyor. Uyar’ın amacı daha fazla esnafın katılımıyla yararlanan öğrenci sayısını artırabilmek. Uygulamayı tüm üniversitelere yaymayı da hayal ediyor.



‘Krize inat paralar cepte’ sloganıyla yola çıkan kampanyadan yararlanan öğrenciler de halinden memnun. Makina Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Sezgin Demir, biraz önce bir cafede kazandığı ücretsiz yemeği yediğini belirterek, “Bütçemizi rahatlatan bir uygulama. Esnaf daha çok destek verirse daha iyi olur” diye konuşuyor. İnşaat Mühendisliği öğrencisi Bahacan Aktaş ise “Öğrenci olunca her masraftan kısıyorsunuz. Kitaptan, dersten kısamayacağınıza göre, eğlence zaten yok. Boğazdan kesiyorsunuz. Okulda yemekhanede de 3 TL’li buluyor yemek. Çok güzel bir kampanya” şeklinde konuşuyor.



‘Kriz teğet geçmiyor’



İnşaat mühendisliğinde okuyan bir diğer öğrenci İrem Erkenez de ‘Kriz teğet geçiyor’ söznünün bir yalan olduğunu anlatırken şöyle konuşuyor:



“Boğaziçi maddi durumu iyi öğrencilerin okuduğu bir üniversite gibi gözüküyor ama öyle değil. Anadolu’dan gelen pek çok kişi var. Aileniz para yollayamadığında ne yapacaksınız? Düzgün bir kahvaltı yapmaya kalksanız 5-6 TL’yi buluyor. Öğle yemeği 5 TL’den aşağı olmuyor. Et yemek isterseniz 7-8 TL’yi buluyor. Arkadaşım böyle bir kampanya başlattığı için minnettarlık duyuyorum.”



Kampanyaya katılan işletme sahipleri de katkı sunmaktan mutluluk duyduklarını söylüyor. Her gün yedi kişiye 5 TL’lik ücretsiz yemek veren Okaliptus Kafe’nin işletmecisi Ahmet Akcan “Üniversite öğrencileri burada ailelerinden uzakta geçim derdinde. Onlara katkı olsun. Böyle bir şeye vesile olmaktan hoşnutuz. Tüm semt olarak bu işe daha duyarlı olmalıyız” diyor.