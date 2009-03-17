Kriz beni yıldıramaz



Zaman zaman belediye başkanlığı gibi siyasetten teklifler aldığını söyleyen Ceyhan bunu düşünmediğini ; hatta bazen siyasete girenlerin bozuk para gibi harcandığını söyledi.

15 yıldır ekranlarda seyirciyle buluşan Esra Ceyhan hiçbir zaman programını bırakmayı düşünmediğini ,ömrünün sonuna kadar erkranlarda olmak istediğini söyledi.Kriz döneminde programına bir süre ara veren Ceyhan, bu süreyi izleyicinin ne istediğini ve kendilerinden ne beklediğini anlamaları açısından çok iyi değerlendirdiklerini ve gelecek proglamlarda dış görünüşününden yeni projelere kadar seyircilere sürprizleri olacağını belirtti.