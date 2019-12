Kriz ‘belden aşağı’ indi

Aile Sağlığı Araştırma Derneği (ASAD) tarafından yapılan "Modern Hayat ve Cinsellik Araştırması"na göre, modern hayat ve ekonomik krizin yol açtığı sıkıntı ve stres cinsel problemleri artırırken, cinsel sorunlar insanları duygusallıktan uzak ilişkilere yönlendiriyor.



Araştırmanın sonuçları 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla The Marmara Otel'de düzenlenen bir basın toplantısıyla açıklandı.



Toplantıda konuşan Avrupa Cinsel Sağlık Birliği (ESDA) Başkanı İrem Hattat, ekonomik kriz döneminde kendilerine telefonla başvuranların sayısında yüzde 30-35'lik bir artış olduğunu, bu nedenle bir araştırma gerçekleştirdiklerini söyledi.



Hattat, bugüne kadar yüzde 76'sı erkek yüzde 24'ü kadın 1580 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre, istikrarlı bir ilişkide istek azalmasının nedenlerinin başında kadınlarda ilişkiden kaynaklanan duygusal problemlerin, erkeklerde ise mesleki baskı ve günlük sıkıntıların geldiğini dile getirdi.



Hattat, "Kadınlar ve erkekler cinselliğe hem duygusal hem fiziksel birdürtü olarak bakıyor ancak günlük hayattaki terslikler karşısında erkekler 'fast food seks'e (duygusal olmayan seks) yönelirken kadınlar beklemek taraftarı, çünkü duygusal ihtiyaçlarını da gözeten kadınlar seksi aceleye getirmenin ilişkileri yozlaştırdığını düşünüyor" diye konuştu.



Kadın ve erkeklerin istikrarlı ilişkilerden kaçınma nedenlerinin başında erkeklerde sorumluluk hissinin baskı yaratması, kadınlarda ise kendilerine vakit kalmadığı düşüncesinin yer aldığını söyleyen Hattat, erkek ve kadın katılımcıların yüzde 73.5'inin istikrarlı ilişkilerde cinsel beraberliğin daha iyi yaşanacağı görüşünü dile getirdiğini aktardı.



Cinsel sorunların çözümünde kadınların çoğunun yeni bir şeyler deneme yolunu seçtiklerini, erkeklerin ise doktora başvurduklarını söyleyen Hattat, kimseye danışmayan yüzde 12'lik büyük bir kitle olduğunu kaydetti.



Hattat, araştırmaya katılanların yüzde 17'sinin partneriyle cinsel sorunlarını hiç konuşmadığını ifade ettiğini, kadınlarda bu oranın erkeklere göre çok yüksek olduğunu vurguladı.



Aldatma ve internete yönelim



Katılımcılar arasında her 10 kişiden 6'sının aşk ile cinsel birlikteliğin farklı olduğu fikrinde olduğunu aktaran Hattat, araştırmaya göre her 10 erkekten 4'ünün, her 10 kadından 2'sinin "aldatmaya hazırım" dediğini belirterek, kadınlarda yakalanma korkusu olmadığında ise bu oranın arttığını ifade etti.



Hattat, "Toplumumuz gerçekten aldatmaya yönelik düşünüyor. Toplamda baktığımızda her 10 kişiden sadece 2'si aldatmaya 'asla' diyor" dedi.



İnternette ilişki konusunda son yıllarda yükselen bir eğilim olduğuna dikkat çeken Hattat, kadınların "yeni deneyimler" için, erkeklerin ise yalnızlık, partneriyle kavgalı olması ve yeni deneyimler isteği gibi sebeplerle buna yöneldiğini söyledi.



Hattat, "İnternette ilişki düşünür müsünüz?" şeklindeki soruya yanıt veren kadınların yüzde 65,7'sinin erkeklerin ise yüzde 44,1'inin "hiç düşünmediğini" söylediğini kaydetti.



Türkiye'deki cinsel şikâyetler arttı



ASAD Başkanı Prof. Dr. Halim Hattat da cinsel sorun yaşayan insanların başvuruda bulunduğu ESDA telefon hatlarının aranma sayısına bakıldığında Türkiye'nin Avrupa ülkeleri arasında ilk sıralarda yer aldığını belirtti.



Ekonomik kriz sonrası, cinsel sorunların arttığını savunan Halim Hattat, araştırmaya göre "sertleşme problemi şikâyetinin yüzde 35 ve cinsel istek azlığı şikayetinin yüzde 11 arttığını" söyledi.



Mesleki stres ve günlük sıkıntılar, fiziksel yorgunluk, isteksizlik, eşinin istekli olmayışı, ilişki sorunları gibi etkenlerin cinsel sorunların nedenleri arasında görüldüğünü anlatan Prof. Dr. Hattat, insanların ya çok maliyetli olduğunu için ya bir doktora açılmakta zorluk çektiği ya da hangi doktora başvuracağını bilmediği için tedavi olmadığını ifade etti.



Mısır Çarşısı gibi yerlerden alınan bilinmez, sahte ilaçlara yönelmenin yanlışlığına da dikkat çeken Prof. Dr. Halim Hattat, kaliteli cinsellik için çiftlerin sağlık sorunlarını geciktirmemesini, obeziteye karşı beslenme düzenine dikkat edilmesi, bel çevresinin ölçülmesini, sigaranın bırakılmasını, alkolün sınırlandırılmasını ve yatak odasına stresin sokulmamasını önerdi.



Toplantıda ayrıca Cinsel Psikoloji Uzmanı Dr. Meliha Karayay da cinsellikte sevgi olmadığında ruhsal mutluluğun da yakalanamayacağını, özellikle kadınların duygusal romantik beklentileri olduğunu belirterek, eşler arasındaki cinsel problemlerin iletişim ile çözülebileceğini dile getirdi.



