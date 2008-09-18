Kriz banka öğüten bir canavara dönüştü

Lloyds ile HBOS birleşmek için görüşüyor

Morgan Stanley de satılıyor

Washington Mutual kendisini satışa çıkardı

Zenginler kulübü tepetaklak

Mali tabloları iç açı bulunmayan ve batma tehlikesiyle karşı karşıya kalan bankaları krizi frenleme çabaları kurtaramadı.İngiltere'nin en büyük mortgage kredi bankası HBOS’un 22 milyar dolara Lloyds TSB’ye satıldığı açıklandı.Piyasalar bu haberi sindirmeye çalışırken, bir süredir batmamak için müşteri arayan finans devi Morgan Stanley’in de, ABD'li Wachovia Bank ile birleşmeye hazırlandığı duyuruldu.Günün son bombasıysa ABD'nin önde gelen bankalarından biri olan Washington Mutual’ın kendisini satışa çıkardığını açıklamasıydı.ABD’de bankacılık sektörüne ilişkin endişeler artarak devam ederken, dünyanın önde gelen altı merkez bankasının para piyasalarındaki sıkışıklığı azaltmak için koordineli önlemler uygulayacağını ve piyasalara 180 milyar dolar vereceğini açıklaması da piyasaları rahatlatmadı. Açıklama sonrasında Avrupa borsaları artışa geçse de gün sonunda düşüşle kapandı. Dow Jones ve Nasdaq endeksleri 11 Eylül saldırılarından sonraki en kötü günlerinde yüzde 5 düşerken, yatırımcıların global kredi krizine hangi şirketlerin boyun eğebileceği konusundaki endişeleri arttı. Asya borsaları da yatırımcıların devlet tahvili ve altına yönelmesi sonucu yüzde 2’den fazla düştü.Rusya Maliye Bakanı, Rus hisse senetleri piyasasında işlemlerin cuma günü başlayacağını söyledi. Son 3 yılın en düşük seviyesine inen endeks nedeniyle Rus Borsası’nda dün de işlem yapılamamıştı.ABD bankacılık sistemine ilişkin kaygılar doların dış piyasalarda değer kaybetmesine neden oldu. Euro/dolar paritesi 1,4541’e kadar yükseldi.Ekonomik kriz geleneksel Forbes listesini de etkiledi. Geçen yıl dünyanın en zengin adamı olan Buffet ikinci sıraya düştü 126 zengin ise liste dışı kaldı.