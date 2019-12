Kriz AKP'yi de vurdu

Kriz teğet geçmedi; hem de AKP genel merkezinde. Teğet geçmediği gibi, kriz ve Hazine yardımından yapılan kesinti nedeniyle olağanüstü tasarruf tedbirleri hayata geçirildi. AKP'de kemer sıkma dönemi başladı.



Başbakan Tayyip Erdoğan, uzun süre krizin teğet geçeceğini söylediyse de öyle olmadı. Öyle olmadığı kendi partisinin genel merkezinde alınan tedbirlerle de ortaya çıktı.



AK Parti kemer sıkıyor. Hem de bir değil birden fazla tedbirle.



Genel merkezde artık her saat yemek servisi bitti.



Vekillerin ve personelin cep telefonu faturaları artık ödenmiyor.



Her çalışanın altında özel araç da yok. Bunlar da iktidarın tasarruf tedbirleri.



Bir yandan bu seneki Hazine yardımından kesilen 23 milyon Türk Lirası, diğer yandan tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik kriz.



Vekillere sürpriz oldu



Aslında tebdirler AKP çalışanları için de vekiller için de sürpriz oldu. Vekiller kemer sıkıldığını telefonları bir anda kesilince öğrendiler.



Genel merkez karar verdi, sessiz sedasız uygulama başladı. Artık milletvekillerinin cep telefonlarının faturaları genel merkez tarafından ödenmiyor. Sadece vekiller de değil, genel merkezdeki danışmanlar da artık cep telefonlarından dikkatli konuşmak zorunda.



AKP, araç kullanımına da sınırlama getirdi. Çalışanlar da vekiller de partiden yazılı izinle araba istemek zorunda. Araç yıkatmak bile serbest değil, arabalar bundan sonra AKP genel merkezinin anlaştığı firma dışında hiçbir yerde yıkatılmayacak.



Yemek de artık bol kepçe değil. Genel merkezde yemek 12.00-14.00 arasında çıkıyor. Bu saatler dışında yemek isteyenlere yemek servisi yapılmıyor. Dışarıdan yemek isteyen ise parasını cebinden ödemek zorunda.



Ekonomik tedbirlerden parti çalınları da nasibini aldı. Her seçim döneminde verilen ikramiyeler henüz hesaplara yatırılmadı.



Tedbirler emekli askere emanet



Bu sıkı tedbirler emekli başçavuş Kadir Ersavaş'a emanet. AKP genel merkezinin idare amiri, ekonomik tedbirlerin takibinden sorumlu.