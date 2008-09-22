Kriz 4x4'leri de vurdu

Önce yüksek seyreden petrol fiyatları şimdi ise daralan kredi pazarı ve zorlaşan finansman ihtiyacı… Mortgage krizi ile başlayan, Lehman Brothers'ın batması ve Merrill Lynch'in satılması ile devam eden türbülans özellikle otomotiv sektörünü vurmaya devam ediyor.

'Kara Pazartesi'den sonra faizlerin yukarı ivmelenmesi, vadelerin azalması, sertleşen kredilendirme standartları ve kredilendirme için istenen gelir seviyesinin yükselmesi başta ABD'li otomobil severler olmak üzere gelişmiş piyasalardaki tüketicileri üzüyor. Çok satan bazı modellerde yüzde 66'lara varan oranda azalan satış rakamları, bu üzüntünün boyutunu gösteriyor.

Pazar %22 daraldı

Özellikle benzin canavarı dev 4x4'lerin hüküm sürdüğü ABD oto pazarında, rakamlar dibi işaret ediyor. İlk 8 ayda yüzde 20, sadece bu yılın ağustosta ayında ise yüzde 22 daralan 4x4 ve pick-up'lardan oluşan Amerikan hafif kamyonet pazarı, oto satmanın gelişmiş pazarlarda ne denli zorlaştığını vurguluyor.

Çok benzin tüketmeleri ve doğayı kirletmeleri nedeniyle çevrecilerin düşman kesildiği dev 4x4'lerde daralma, model bazında yüzde 66'yı buluyor.

Tablo durumu açıklıyor:

ABD'de Ağustos 2008'de geçen yılın aynı ayına göre Chrysler Aspen yüzde 46, Dodge Durango yüzde 56, Jeep Commander yüzde 66, Lincoln Navigator yüzde 57, Cadillac Escalede yüzde 50, GMC Envoy yüzde 44, Hummer H3 yüzde 63, Chevrolet Equinox ise yüzde 65 daha az sattı.

En çok Ford kaybetti

Satışların dibe vurmasıyla kâbuslar görmeye başlayan dev 4x4 üreticilerinden Chrysler, General Motors ve Ford'un, ABD hafif kamyonet pazarındaki satışları, ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre sırasıyla yüzde 30.7, yüzde 23.7 ve yüzde 34.7 düştü.

Sadece ABD'li üreticiler değil Avrupalı ve Asyalı devlerde pazardaki bu trendden nasibini aldı. Ağustosta Koreli Hyundai-Kia yüzde 33.2, Japon Honda yüzde 10.3, Toyota yüzde 16.4, Alman Daimler ise yüzde 24.1 daraldı. İlk sekiz ayda 4.5 milyon adet 4x4'ün satıldığı ABD hafif kamyonet pazarında, çevrecilere "dualarımız kabul oldu dedirten" daralma, son bir yılda yaklaşık 1 milyon 100 bin adet oldu. Bu rakam Türkiye'de satılan 4x4'lerin 50 katından bile fazla. İlk 8 ayda sadece 17 bin 96 adet 4x4 aracın satıldığı Türkiye'de çevrecileri kızdıracak rakamlar henüz yok.