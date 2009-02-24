Kriz 2,5 asırlık demir-çelik fabrikasını kapattırdı

Macaristan-Avusturya İmparatorluğu zamanında, Ozd şehrindeki 239 yıl önce kurulan demir çelik fabrikası da küresel krize karşı koyamayarak, kapısına kilit vurmak zorunda kaldı.



Macaristan-Avusturya İmparatorluğu zamanında, Kraliçe Maria Tereza döneminde 1770 yılında kurulan Macaristan'ın Ozd şehrindeki demir çelik fabrikası da küresel krize karşı koyamayarak, kapısına kilit vurmak zorunda kaldı.



239 yıllık bir maziye sahip, 3 asır gören demir çelik fabrikasında çalışan 894 kişinin de işten atıldığı açıklandı.



1945 yılından bu yana devlet tarafından işletilen demir çelik fabrikası, 1990 yılında komünist rejimin yıkılmasıyla özelleştirilmişti. Özelleştirildikten sonra bir takım maddi problemler yaşayan fabrika şimdiye dek bir kaç kez el değiştirmiş, en son bir Ukrayna şirketi tarafından işletilmeye başlanmıştı.



Ukrayna şirketinin yetkilisi yaptığı açıklamada, son zamanlardaki siparişlerde çok büyük düşüşler yaşandığı için böyle bir karar almak zorunda kaldıklarını söyledi.

