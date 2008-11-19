'Kriz 1.5 yıl sürer, yeni çıpa lazım'

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ekonomik krizin en az 1.5 yıl daha etkili olacağını belirterek, “Yeni bir çıpaya, yeni bir hikayeye ve yeni bir büyüme stratejisine ihtiyaç var” dedi.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) düzenlediği 5. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası, ekonomi yönetimindeki tüm bakanlar ile illerden gelen reel sektör temsilcilerini biraraya getirdi.

Açılış konuşmasını yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin dünyanın ilk 10 ekonomisine girmek için gerekli sıçramayı biran önce yapmaması durumunda ilk 20 içindeki yerinin de tehlikeye gireceği uyarısında bulundu.



Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Ülkemizin yaklaşık 6.5 yıldır süren büyümeye yeniden ivme kazandırmak ve büyümenin bereketini artırmak için yeni bir çıpaya, yeni bir hikayeye ve yeni bir büyüme stratejisine ihtiyacı vardır.”



Hisarcıklıoğlu, ekonomik krizin en az bir buçuk yıl daha etkili olacağını söyledi.



Ekren: Mali disiplinden vazgeçmeyeceğiz



Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren de kriz ortamındaki en önemli olmazsa olmazın güven ve istikrar olduğuna vurgu yaptı.



Mali disiplin ve kuralın korunacağını kaydeden Ekren şunları söyledi: “Türkiyenin güçlü bir mali ve finansal yapı ile sürece hazır olması gerekecek. Düzenleme, denetim ve gözetim etkin bir şekilde yapılıp, kalitesi artırılacak. Kamu harcamaları amaca yönelik, hedefle belirlenmiş olan projelere yapılacak. Ekonomi yönetimi aşırı dalgalanma ve oynaklıklara gerekli sistematik müdaheleleri her zaman yapacak.”



