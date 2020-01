Kritik YAŞ yarın toplanıyor; gündem cunta, yöntem kararnameyle ihraç

Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Serpil Çevikcan, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından öne çekilen Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) ile ilgili olarak, "Yarınki YAŞ toplantısından yansıyacak kararlar ile OHAL kararnamesiyle gerçekleştirilecek ihraçlar, yavaş yavaş normalleşmeye geçilmesi açısından da önemli.

Serpil Çevikcan'ın, "En kritik YAŞ" başlığıyla yayımlanan (27 Temmuz 2016) yazısı şöyle:

Darbe girişiminin zamanla-masına ilişkin üç gerekçe sıralanıyor.

Birincisi, Yüksek Askeri Şûra’da (YAŞ) paralel yapıya mensup çok sayıda subayın ordudan ihraç edilecek olması.

İkincisi, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ soruşturması kapsamında çok sayıda askerin tutuklanacağının öğrenilmesi.

Üçüncüsü, MİT’in, ordudaki paralel yapı mensuplarıyla ilgili 40 bin kişilik bir liste hazırlaması.

Bu gerekçelerden birincisi olan YAŞ, yarın gerçekleştirilecek.

YAŞ, birkaç açıdan önemli.

Her şeyden önce zaten paralel yapının birinci gündem maddesi olması beklenen YAŞ’ta, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından toplantıya bütünüyle bu başlık damga vuracak.

Darbe girişimi sırasında rehin alınan, ifadeleri kamuoyu tarafından merakla beklenen komutanlardan bir bölümü toplantıda YAŞ üyesi sıfatıyla yer alacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Dere geçerken at değiştirilmez” ifadesi, “Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları konusunda bir tasarruf olabilir mi?” sorusunu geçici olarak gündemden kaldırmıştı.

Yarın gerçekleştirilecek YAŞ toplantısı darbe girişimine maruz kalan Akar ve kuvvet komutanları açısından TSK’daki paralel yapılanmaya ağır bir darbe indirilmesi açısından da “bir fırsat” anlamını taşıyacak.

İhraçlar kararnameyle

Hatırlanacağı gibi, 15 Temmuz’dan bu yana siyasiler tarafından yapılan birçok değerlendirmede paralel yapıyla mücadelede başta Emniyet olmak üzere birçok kritik kurumda çok ciddi mücadele gerçekleştirildiği, ancak Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki yuvalanma konusunda aynı başarının gösterilemediği açıkça ifade edilmişti.

Hatta dün Ankara’da meydanlardaki demokrasi nöbetinin, YAŞ toplantısı ve ihraçların ardından tedbirli biçimde, etap etap sonlandırılabileceği de konuşuluyordu.

Hemen belirtmek gerekir ki beklentilerin aksine paralel yapıyla bağlantılı askerlerin ihracı YAŞ’ta yapılmayacak.

Hükümet, bu ihraçları OHAL kararnamesi doğrultusunda İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’nın kararıyla gerçekleştirecek.

YAŞ’ın hemen ardından kısa bir süre içerisinde ardı ardına ihraç kararlarının gelmesi bekleniyor.

YAŞ’ta ise hem terfi bekleyen komutanların hem de paralel yapıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle tutuklanan komutanların durumlarıyla ilgili kritik kararlar verilecek.

Bu kararlar, TSK’nın son derece kritik bir süreçte yeniden yapılanmasını sağlayacak.

Adım adım normalleşme

Bu yılki YAŞ’ta halen 358 olan general ve amiral sayısının 301’e düşürülmesi, toplam 180 general ve amiralin bir üst rütbeye terfi ve emeklilikleri ele alınacak.

YAŞ’ta 80 general ve amiralin bir üst rütbeye terfi etmesi, 90 albayın, general ve amiral olması, 90 general ve amiralin rütbe bekleme sürelerinin de bir yıl uzatılması bekleniyor.

Terfi sırasında olan 68 general ve amiralin adı ise 15 Temmuz darbe girişimine karıştı.

Hakkında iddialar bulunan, raporlar bulunan, istihbarat bulunan isimler var.

Bütün bunlar, her ismin durumunun tek tek ve titizlikle ele alınacağı bir süreci işaret ediyor.

Bu yıl ilk kez Genelkurmay karargâhı yerine Çankaya Köşkü’nde yapılacak YAŞ toplantısı, 15 Temmuz’dan sonra bir başka aşamanın daha geçilmesi anlamını taşıyor.

Geçilen her aşama normalleşmeye doğru atılan bir adım anlamına da geliyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da önceki gün görüştüğü liderlere Türkiye’nin en kısa sürede normalleşmesinin hedeflendiğini söylemiş.

Şu anda manzara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanı, milli güreşçi Hamza Yerlikaya’nın, Cumhurbaşkanı’nın Meclis’i ziyareti esnasında söylediği gibi:

“15 Temmuz gecesi darbeciler 1-0 öndeydi, sonra Cumhurbaşkanımız devreye girdi ve 5 puanlık ‘supleks’i yaptı. Şimdi 5-1 öndeyiz.”