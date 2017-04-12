Kritik Suriye zirvesi; ABD ve Rusya dışişleri bakanları Moskova'da ilk kez bir araya geldi

Moskova'da ilk kez bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson, çok kritik bir dönemde görüşme gerçekleştirdi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile ABD'li mevkidaşı Tillerson, görüşmeden önce açıklamada bulundu.

Lavrov, ABD'nin Suriye'deki Şayrat Hava Üssü'ne saldırısının hukukun ihlali olduğunu söyledi. Lavrov, bu tür saldırıların tekrarlanmamasının önemine vurgu yaptı. Öte yandan Lavrov, Beyaz Saray'ın gerçek niyetini bilmek istediğini söyledi.

Tillerson: İletişim kanalları açık olmalı

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ise Rusya ile iletişim kanallarının daima açık kalması gerektiğini belirtti.

Lavrov, ABD'li gazeteciyi azarladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, görüşme öncesinde soru sormaya çalışan Amerikalı gazetecileri azarladı.

Bir muhabir, yüksek sesle "Gerçekten Suriye hükümetini destekliyor musunuz? Beyaz Saray'ın dün yaptığı açıklamaları nasıl yorumluyorsunuz?" diye sordu.

Lavrov bunun üzerine, "Sizi kim yetiştirdi? Size bu tarzı kim öğretti?" dedi.

Daha sonra Rus bakan konuşmasını yaptıktan sonra sözü Tillerson'a verdi ve Amerikalı gazeteciye "Evet şimdi bağırabilirsiniz" ifadesini kullandı.

Kremlin: Putin ile görüşebilirler

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de bugün Tillerson'la görüşebileceğini söyledi.

Daha önce yapılan açıklamada Putin'le Tillerson'ın görüşmeyeceği bildirilmişti.

"Uçuşa yasak bölgeyi görüşecekler"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın, Suriye'de uçuşa yasak bölgeleri görüşeceklerini söyledi.

Ryabkov, ABD'nin Suriye'deki pozisyonunun Moskova için 'gizem' olduğunu ve Washington'ın açıklamalarını 'ilkel' bulduğunu söyledi.

Ryabkov'un açıklamaları, Tillerson ile Lavrov'un Moskova'da gerçekleştireceği görüşmenin başlamasından dakikalar önce geldi.

Tillerson'ın ziyareti, Trump yönetiminden Rusya'ya yapılan en üst düzey ziyaret oldu.

Görüşmede ayrıca Kuzey Kore ve Ukrayna konularının da ele alınacağı bildirildi.