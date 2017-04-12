T24 LogoT24 Logo
Politika

Kritik Suriye zirvesi; ABD ve Rusya dışişleri bakanları Moskova'da ilk kez bir araya geldi

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, görüşmede Suriye'deki uçuşa yasak bölgelerin de konuşulacağını belirtti

12 Nisan 2017 16:23

Moskova'da ilk kez bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson, çok kritik bir dönemde görüşme gerçekleştirdi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile ABD'li mevkidaşı Tillerson, görüşmeden önce açıklamada bulundu. 

Lavrov, ABD'nin Suriye'deki Şayrat Hava Üssü'ne saldırısının hukukun ihlali olduğunu söyledi. Lavrov, bu tür saldırıların tekrarlanmamasının önemine vurgu yaptı. Öte yandan Lavrov, Beyaz Saray'ın gerçek niyetini bilmek istediğini söyledi.

Tillerson: İletişim kanalları açık olmalı 

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ise Rusya ile iletişim kanallarının daima açık kalması gerektiğini belirtti.

Lavrov, ABD'li gazeteciyi azarladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, görüşme öncesinde soru sormaya çalışan Amerikalı gazetecileri azarladı.

Bir muhabir, yüksek sesle "Gerçekten Suriye hükümetini destekliyor musunuz? Beyaz Saray'ın dün yaptığı açıklamaları nasıl yorumluyorsunuz?" diye sordu.

Lavrov bunun üzerine, "Sizi kim yetiştirdi? Size bu tarzı kim öğretti?" dedi.

Daha sonra Rus bakan konuşmasını yaptıktan sonra sözü Tillerson'a verdi ve Amerikalı gazeteciye "Evet şimdi bağırabilirsiniz" ifadesini kullandı.

Kremlin: Putin ile görüşebilirler

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de bugün Tillerson'la görüşebileceğini söyledi.

Daha önce yapılan açıklamada Putin'le Tillerson'ın görüşmeyeceği bildirilmişti.

"Uçuşa yasak bölgeyi görüşecekler"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın, Suriye'de uçuşa yasak bölgeleri görüşeceklerini söyledi.

Ryabkov, ABD'nin Suriye'deki pozisyonunun Moskova için 'gizem' olduğunu ve Washington'ın açıklamalarını 'ilkel' bulduğunu söyledi.

Ryabkov'un açıklamaları, Tillerson ile Lavrov'un Moskova'da gerçekleştireceği görüşmenin başlamasından dakikalar önce geldi.

Tillerson'ın ziyareti, Trump yönetiminden Rusya'ya yapılan en üst düzey ziyaret oldu.

Görüşmede ayrıca Kuzey Kore ve Ukrayna konularının da ele alınacağı bildirildi.

ETİKETLER

MoskovaSergey LavrovABDRex Tillerson

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24