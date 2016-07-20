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15 Temmuz Darbe Girişimi

Kritik MGK toplantısı bitti

Erdoğan, MGK'nın ardından Beştepe'de yapılacak Bakanlar Kurulu'na başkanlık edecek

20 Temmuz 2016 20:55

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilk kez toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı bitti. 4 saat 40 dakika süren toplantının ardından cunta yapılanmasının arkasında olduğu iddia edilen Gülen cemaatine yönelik yaptırımların yer alacağı bildirinin açıklanması bekleniyor.

MGK toplantısına ilişkin basın açıklamasının Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yapılacağı bildirildi. Bakanlar Kurulu, saat 19.50'de başladı.

Kulislerden sızan bilgilerde, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) olarak da adlandırılan Gülen cemaatinin kamu kurumlarındaki mensuplarıyla ilgili mücadele için anayasal bir yapı kurulacağı belirtilmişti. Kulislerde, darbe girişimi nedeniyle olağanüstü hal ilan edilebeceği de konuşuluyordu.

Dün akşam Ankara'ya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip  Erdoğan'ın cemaatle mücadele kapsamında bugün MGK'nın ardından önemli açıklamalar yapacağı da kulislere yansımıştı.

Erdoğan, MGK'nın ardından Beştepe'de yapılacak Bakanlar Kurulu'na başkanlık edecek.

Ayrıntılar geliyor...

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