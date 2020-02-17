Kritik maçta kazanan Antalyaspor

Süper Lig'in 22. haftasında, Antalyaspor evinde Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti ve son 4 haftada 8 puan topladı. Kasımpaşa ise galibiyet hasretini 7 maça çıkardı.

Süper Lig 'in 22. haftasında alt sıralardan kurtulmak isteyen Fraport TAV Antalyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Antalya Stadı'nda oynanan kritik mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Fraport TAV Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Adis Jahovic ve 59 ve 62. dakikalarda Sinan Gümüş kaydetti. Kasımpaşa'nın tek sayısı ise 74. dakikada Aytaç Kara'dan geldi.

İki maç aradan sonra kazanan Fraport TAV Antalyaspor puanını 22'ye çıkarırken 7 maçtır kazanamayan Kasımpaşa ise 16 puanda kaldı.