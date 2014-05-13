'Kristof Kolomb'un gemisi bulundu'

Ünlü denizci Kristof Kolomb'un yaklaşık 500 yıl önceki Amerika kıtası seferindeki bayrak gemisi Santa Maria'nın enkazının bulunduğu sanılıyor.

Haiti'nin kuzey sahili açıklarındaki gemi enkazının, dünyanın en önemli denizaltı keşiflerinden biri olabileceği belirtiliyor.

Independent gazetesinin özel haberine göre, Santa Maria'nın o bölgede deniz dibinde yattığı yaklaşık 10 yıldır tahmin ediliyordu.

Bu bilgiden hareket eden ünlü Amerikalı sualtı arkeoloğu Barry Clifford ve ekibi araştırmalarını yoğunlaştırarak gemi enkazının Santa Maria'ya ait olduğu tespitini duyurdu.

Clifford, "Bütün coğrafı, sualtı topografisi ve arkeolojik kanıtlar güçlü şekilde bu enkazın Kolomb'un ünlü bayrak gemisi Santa Maria olduğuna işaret ediyor" dedi.

ABD'li araştırmacı, çalışmalarına büyük destek veren Haiti hükümetiyle işbirliği halinde arkeolojik araştırmayı derinleştireceklerini söyledi.

Henüz Clifford ve ekibi sadece enkazı fotoğraflamış ve ölçmüş durumda.

Ekip, enkazın Santa Maria'nın olduğu bulgusuna, 10 yıl önce çekilen fotoğraflar ile bu ay başında yapılan inceleme dalışlarından elde edilen verileri birleştirerek ulaştı.

Bulgu, İtalyanca adı Cristoforo Colombo (Latince: Christophorus Columbus) olan denizcinin günlüğünde aktardığı bilgilerle uyuşuyor.

BBCTürkçe