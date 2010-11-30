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Yaşam

Kristof Kolomb Polonyalı mı?

Amerika kıtasını keşfeden Kristof Kolomb'un sanıldığı gibi Portekizli değil, Polonyalı olduğunu ortaya koyan bir araştırma tarihçilerin aklını karıştırd&#

30 Kasım 2010 02:00

T24 -  Amerika kıtasını keşfeden Kristof Kolomb'un sanıldığı gibi Portekizli değil, Polonyalı olduğunu ortaya koyan bir araştırma tarihçilerin aklını karıştırdı. 



Amerika'daki Duke Üniversitesinde görev yapan tarihçi Manuel Rosa tarafından kitaplaştırılan araştırmaya göre, Kolomb, 1444 Varna Savaşında ölen Leh Kralı 3. Vladislav'ın oğlu.


20 yılını Kolomb'un hayatını araştırmaya adayan Rosa tarfından kaleme alınan biyografide, 3. Vladislav'ın Osmanlı İmparatorluğu ile yapılan savaşta ölmediği, Portekiz'de bir adaya sürgüne gönderildiği anlatılıyor.


Kitaba göre, Kolomb, burada başka bir isim alan Kral'ın Portekizli bir kadınla yaptığı evlilik sonucu dünyaya geliyor. Kitabında bu tezini destekleyecek bir takım ayrıntılara da yer veren Rosa, Kolomb'un Portekizli soylu bir kadınla evlenebilmesini de buna bağlıyor.  Kolomb'un "basit bir zanaatkarın oğlunun olamayacağı kadar" kültürlü ve astronomi, coğrafya ve bilimsel konularda bilgili olduğunu söyleyen Rosa'nın iddiaları, tarihçileri uzun süre meşgul edecek gibi görünüyor.



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