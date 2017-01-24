Kristen Stewart: Trump, birkaç yıl önce benim için deliriyordu

Hollywood yıldızı Kristen Stewart, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel hayatına dair bazı iddialarda bulundu.

Habertürk'te yer alan habere göre, ABD’li oyuncu Kristen Stewart (26), Trump’ın ‘kendisine takıntılı olduğunu’ söyledi. Stewart “Birkaç yıl önce benim için deliriyordu” dedi. Trump, 2012’de Twitter’dan, Stewart ve o dönemki erkek arkadaşı Robert Pattinson ilişkisi için “Herkes biliyor ki Robert Pattinson’un Kristen Stewart’ı bırakması gerektiği konusunda haklıyım. Birkaç yıl içinde (Pattinson) bana teşekkür edecek. Akıllı ol Robert” yazmıştı.