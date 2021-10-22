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Dünya

Kristen Stewart, Pattinson'ın Batman'inin karşısındaki kötü karakter olmaya açık

22 Ekim 2021 14:54

T24 Dış Haberler

Kristen Stewart ve Robert Pattinson, 'Alacakaranlık' serisinde aşıkları oynuyorlardı. Stewart, şimdi ise Pattinson'ın düşmanı olarak rol almaya hazır olduğunun sinyalini verdi. 

Bir süredir internette insanlar Pattinson'ın Batman'i oynayacağı filmlerde Stewart'ın da Joker'i oynaması için imza topluyordu.

31 yaşındaki oyunca, "Bu hareketin arkasındaki enerjiyi sevdiğini" söylese de Joker karakterinin daha önce birçok kez çok iyi şekilde canlandırıldığını ifade ederek, bu rolü istemeyeceğini ifade etti.

Variety'nin Award Circuit podcastine konuşan Stewart, "korkunç" bir karakteri oynamak isteyeceğini ifade etti.

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