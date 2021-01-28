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Kültür-Sanat

Kristen Stewart'ın Prenses Diana'yı canlandıracağı filmin müziklerini Jonny Greenwood yapacak

28 Ocak 2021 14:52

T24 Dış Haberler

Galler Prensesi Diana'nın Prens Charles'tan ayrılma kararı almasına giden süreci anlatacak Spencer filiminin müziklerini Radiohead'in gitaristi Jonny Greenwood yazacak.

Pablo Larrain'in yönettiği filmin başrolünde Kristen Stewart olacak. Stewart'ın Prenses Diana kostümüyle ilk fotoğrafı paylaşıldı.

Daha önce Grammy ve BAFTA'ya aday gösterilen Greenwood, özellikle There Will be Blood (Kan Dökülecek) ve You Were Never Really Here (Hiçbir Zaman Burada Değildin) filmleri için yaptığı müzikle büyük beğeni toplamıştı.

Spencer'ın sonbahar aylarında films everlerle buluşması bekleniyor.

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