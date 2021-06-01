Kristen Stewart'ın kız arkadaşıyla nişanlandığı iddia edildi

Spencer filminde Prenses Diana'yı canlandıracak olan oyuncu Kristen Stewart'ın kız arkadaşı senaryo yazarı Dylan Meyer ile nişanlandığı iddia edildi.

Metro'da yer alan habere göre, Kristen Stewart'ın 31. yaş gününü kutlamak için Instagram'da bir paylaşımda bulunan Dylan Meyer "Hayat bu küçük tatlı aileyle kesinlikle daha tatlı. İyi ki doğdun. Beni kendine hayran ediyorsun" yazdı.

Meyer'in paylaştığı fotoğrafta Stewart'ın parmağındaki yüzük dikkatleri çekti.

Kristen Stewart, ilişkilerinin üçüncü ayında konuştuğu bir söyleşide "Ona evlenme teklif etmek için sabırıszlanıyorum" demişti.