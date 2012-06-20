Kristen Stewart, en çok kazanan kadın oyuncu oldu

''Alacakaranlık'' serisinde Bella Swan adlı karakteri canlandıran Kristen Stewart, 34,5 milyon dolar yıllık kazancı ile en çok kazanan kadın oyuncu oldu.

Forbes dergisi, "Pamuk Prenses ve Avcı" filminde de Pamuk Prensesi oynayan 22 yaşındaki oyuncunun Mayıs 2011'den Mayıs 2012'ye kadar 34,5 milyon dolar kazanarak geçen yılın en çok kazanan oyuncusu Angelina Jolie'nin yerini aldığını yazdı.

"Kötü Öğretmen" filminde oynayan Cameron Diaz, 34 milyon dolarla ikinci, Oscar ödüllü ünlü oyuncu Sandra Bullock ise 25 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Geçen yılın en çok kazanan kadın oyuncusu olan Angelina Jolie, bu yıl 20 milyon dolar ile dördüncü sıraya düştü.

"Pamuk Prenses ve Avcı" filminde kötü kalpli kraliçeyi canlandıran Charlize Theron ise, 18 milyon dolar ile beşinci oldu.

Altıncı sırada 16 milyon dolarla Julia Roberts, yedinci sırada 15 milyon dolarla Sarah Jessica Parker ve sekizinci sırada 12 milyon dolar ile "Demir Leydi" adlı filmde İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher'i canlandırarak üçüncü kez Oscar kazanan Meryl Streep yer aldı.

Kristen Wiig'in 12 milyon dolarla dokuzuncu sırada yer aldığı listede Jennifer Aniston, 11 milyon dolar ile onuncu oldu.