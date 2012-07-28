T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kristen Stewart: Aldattım, üzgünüm

Alacakaranlık serisinin kahramanı Kristen Stewart'ın uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Robert Pattinson'ı aldattığı iddiaları doğrulandı

28 Temmuz 2012 17:59

Oyuncu Kristen Stewart, Alacakaranlık serisindeki rol arkadaşı ve sevgilisi Robert Pattinson'ı ünlü yönetmen Rupert Sanders ile aldattığı iddialarına açıklama getirdi.

Stewart, People'a yaptığı açıklamada, "Robert'ı çok seviyorum, çok üzgünüm" diye konuştu.

22 yaşındaki Stewart ile 41 yaşındaki, evli ve iki çocuk babası Sanders'ı fotoğrafçılar yakaladı. 'Pamuk Prenses ve Avcı' filminde birlikte çalışan ikilinin fotoğrafları US Weekly dergisi tarafından yayımlandı. Stewart ve Sanders, park halindeki bir araçta öpüşürken fotoğraflandı. 

Kristen Stewart'ın 3 yıldır birlikte olduğu Robert Pattinson ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

ETİKETLER

Kristen StewartRobert PattinsonalacakaranlıkRupert Sanders

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24