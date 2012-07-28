Kristen Stewart: Aldattım, üzgünüm

Oyuncu Kristen Stewart, Alacakaranlık serisindeki rol arkadaşı ve sevgilisi Robert Pattinson'ı ünlü yönetmen Rupert Sanders ile aldattığı iddialarına açıklama getirdi.

Stewart, People'a yaptığı açıklamada, "Robert'ı çok seviyorum, çok üzgünüm" diye konuştu.

22 yaşındaki Stewart ile 41 yaşındaki, evli ve iki çocuk babası Sanders'ı fotoğrafçılar yakaladı. 'Pamuk Prenses ve Avcı' filminde birlikte çalışan ikilinin fotoğrafları US Weekly dergisi tarafından yayımlandı. Stewart ve Sanders, park halindeki bir araçta öpüşürken fotoğraflandı.

Kristen Stewart'ın 3 yıldır birlikte olduğu Robert Pattinson ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.