Kristal Teras'a bayramda 30 bin ziyaretçi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'ün Safranbolu İlçesi\'nde Tokatlı Kanyonu üzerinde bulunan Kristal Teras, 10 günlük bayram tatilinde 30 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Kurban Bayramı\'nda tatilciler, tarihi ev ve konaklarıyla ünlü Safranbolu\'ya akın etti. İlçedeki 3 bin 500 yatak kapasiteli otel ve pansiyonlar yüzde yüz oranında doldu. Tokatlı Kanyonu üzerinde bulunan Kristal Teras da tatilcilerin akınına uğradı. Teras girişinde uzun kuyruk oluşturan ziyaretçiler, 4 TL ödeyerek turnikeden geçip 80 metre yükseklikten doğa harikası kanyonu izledi. 40 kişinin aynı anda üzerine çıkabildiği terasta ziyaretçilere yoğunluk nedeniyle 5 dakikadan fazla kalma izni verilmedi.

İşletme sahibi Nurettin Bahçeli, teras 80 ton yük taşıma kapasitesine sahip olmasına rağmen ziyaretçilerin rahat hareket edebilmesi için sınırlı sayıda ziyaretçi aldıklarını söyledi. Bahçeli, şöyle konuştu:

\"Bu ağırlık tehlikesinden dolayı değil. İnsanlar teras üzerinde rahat hareket edebilsin, manzarayı izleyebilsin, fotoğraf çekilebilsin diye. Normalde 80 kilo ağırlığında bin kişiyi taşır. Yoğun günlerde 40 kişi, normal günlerde 30 kişi alıyoruz aynı anda. Yoğunluk olduğunda bekleyenler nedeniyle teras üzerinde 5 dakikadan fazla kalınmasına izin vermiyoruz. Bayramın 2\'nci ve 3\'üncü gününde 12 bin ziyaret olurken, bayram tatili boyunca yaklaşık 30 bin kişi geldi.\"

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