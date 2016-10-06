Kristal Elma Festivali başladı

Yaratıcılığın Davos'u olarak nitelenen Kristal Elma Festivali bugün başladı. Uniq İstanbul'da 3 gün devam edecek festivalde, reklamcılık sektörünün temsilcileri bir araya gelecek, ödüller dağıtılacak.

DHA’da yer alan habere göre, açılışta konuşan Reklamcılar Derneği Başkanı Kayhan Şardan, “Ülkemiz ve bölgemiz çok hareketli bir gündeme ve enteresan bir şekilde, bir türlü sakinleşemeyen siyasi ortama sahip. Bu festivali yapmanın bizim için öneminin bir kez daha altını çizmek istiyorum. Bizim işimiz üretmek. Yaratıcılık sektörünün bir araya gelmesi için en önemli organizasyonun hayata geçmemesi düşünülemezdi” dedi. “Teröre karşı boyun eğmeyeceklerini” de söyleyen Şardan, “Her şekilde işimize devam edeceğimizin, üretmeye devam edeceğimizin en önemli kanıtı bu festival” ifadelerini kullandı.

‘İz ödülleri’ yerine ’15 Temmuz şehitleri kampanyası’na destek

6 yıldır devam ettirdikleri “İz ödüllerini” bu yıl vermeyeceklerini açıklayan Şardan şöyle konuştu:

“Bu sene bu ödül törenini yapmaktan vazgeçtik. Bunun en önemli sebebi de Türkiye’de yaşanan olaylar. Biliyorsunuz, derneğimizin üyesi olan Erol Olçok ve değerli oğlu, ve yine sektörde çalışan bir arkadaşımızı kaybettik. Yönetim kurulu kararıyla bu sene ‘İz ödülleri’ni vermek yerine, demokrasi adına yaşanan bu olaylarda ‘iz bırakanlar’ olarak adlandırdığımız bu insanlar adına bu sene Reklamcılar Derneği olarak Kristal Elma’nın gelirinin yüzde 10’unu ’15 Temmuz şehitler kampanyası’na bağışlamaya karar verdik. Birlik ve dayanışmaya, sektör olarak destek vermekten mutluluk duyuyoruz.”

“Burada olmayacağız da nerede olacağız?”

Açılışta festivale sponsor olan firmaların yöneticileri de kısa birer konuşma yaptı. Festivale destek vermeyi bir iş ortaklığı, bir dostluk olarak gördüklerini söyleyen Volswagen Binek Araç Marka Genel Müdürü Vedat Uygun, “Türkiye’de iletişime ve yaratıcılığa yön veren binlerce insanla birlikte olma fırsatı buluyoruz. Böyle bir ortamda olmayacağız da nerede olacağız, diye düşündük. 4 senedir beraberiz, inşallah nice 40 senelere beraberiz” dedi.

“Türkiye için çok önemli”

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu da “Bizim için nabzımızın beraber attığı bir sektör reklamcılık, hakikaten Türkiye’nin bütün yaşadığı olaylara rağmen, çalışmaya, üretmeye ve tüketmeye devam etmesi çok önemli. Bütün sektörlerin burada bir araya gelerek bunu taçlandırdığını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“Dünyadaki paydan 1,5 almalıyız”

Dünya reklam yatırımları içinde Türkiye’nin payının binde 5 olduğunu söyleyen Reklamverenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura, “Ama Türkiye’nin potansiyeline baktığınız zaman, bu hedefi yüzde 1,5’a almamız gerekir diye düşünüyorum. Televizyonda gelişme trendi var, dijitalde var, radyoda var, sinemada var, ama basında hiç ses yok. Orada bir gerileme var. Bu bağlamda reklam verenler olarak ricamız şudur ki, 6 mecranın da temsilcisini ve ihtiyaç duyarsa reklam veren temsilcisini de bir araya getirip, hep beraber sorunun ne olduğunu tartışıp, bir sonuç çıkarsınlar ki, biz bu dünyadaki paydan 1,5 hedefini yakalamak için üzerimize düşeni yapalım” diye konuştu.

“Katma değerin üretileceği yer”

Google Türkiye Ülke Müdürü Bülent Hiçsönmez de reklam sektöründe rakamların büyümesinin yolunun özgün içeriğin üretilmesine bağlı olduğunu belirterek, “Katma değerin yaratılacağı yer, yaratıcılık. Ve bunun festivalinde olmaktan da biz çok büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Kristal Elma Yarışması 28’inci kez yapılacak

Festivalde, sektörün en iyi işleri, bu yıl 28’inci kez düzenlenecek olan Kristal Elma Yarışması ile sahiplerini bulacak. Festivalin, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da kreatif endüstriye değer katan önemli konuşmacılarla yoğun bir programı var. Geçen yıl 11.000 kişinin izlediği festivalde, bu yıl bu rakamın daha da artması bekleniyor.

Dikkat çeken katılımcılar

Facebook’un rock yıldızı olarak tanınan Facebook Creative Shop’un APAC Bölge Direktörü Fergus O’Hare, I-AM Associates kurucu ortağı Jon Blakeney, Twitter Medya Bölümü Avrupa Afrika Başkan Yardımcısı Mark Little, Felix BNI Kurucusu Peter Economides, Youtube Pazarlama Direktörü Rich Waterworth, Media Futures Ltd CEO’su ve Dijital Danışmanı olan Mark Challinor; Daily Mail, Telegraph, Trinity Mirror gibi ulusal ve yerel İngiliz gazetelerinde yönetici olarak görev yapmış olan Steve McLaughlin, Trendwatching.com Genel Direktörü Henry Mason, R/GA Grup Kreatif Direktörü Fura Osp Johannesdottir, yeni arkadaşlar edinmek ve yeni şeyler denemek için tutku duyan bir seyyah olarak tanınan Youtuber Haifa Beseisso festivalin bu yıl dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.