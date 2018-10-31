KRİPTOPARA – Yellen'ın açıklamalarıyla en büyük 10'un 6'sı düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 31 Ekim (DHA) – ABD Merkez Bankası (Fed) eski Başkanı Janet Yellen’ın Bitcoin’in kullanışlı bir tasarruf aracı olmadığını söylemesinin ardından kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden altı tanesi düştü.

Yellen, Kanada’nın Montreal kentinde düzenlenen Kanada Fintech Forumu’nda Yellen, şöyle konuştu:

“Herhangi bir varlığın kullanışlı bir para birimi olması için sabit ve değişmez bir değeri olması gerekir, Bitcoin ise bunun tam tersi. Bitcoin şu an çok fazla işlemde kullanılmıyor, sabit değil ve ödeme sistemleri sürecinde kullanışlı değil. Bütün bu sorunlar Bitcoin’in merkezsizleşmiş doğasından kaynaklanıyor.”

Yellen’ın açıklamalarının ardından kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.19’luk bir düşüşle 6,337 dolara geriledi ve 109 milyar 969 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 54.1’ini oluşturdu.

Toplam 2,085 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.02, yüzde 0.29, yüzde 0.22 ve yüzde 0.55 ile sırasıyla yalnızca Ethereum, Bitcoin Cash, Tether ve Monero artarken, en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden ise 65’i geriledi ve düşüş eğilimine yüzde 9.06 ile 79,2uncu sıradaki Polymath öncülük etti.

Yellen’ın açıklamaların piyasada oluşturduğu dalgalanmaların ardından piyasa hacmi 203 milyar 136 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 10 milyar 368 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 0.19

3.Ripple yüzde 0.81

5.EOS yüzde 0.58

6.Stellar yüzde 0.89

7.Litecoin yüzde 0.57

9.Cardano yüzde 0.68 düşerken

2.Ethereum yüzde 0.02

4.Bitcoin Cash yüzde 0.29

8.Tether yüzde 0.22

10.Monero yüzde 0.55 arttı.