KRİPTOPARA – Winklevoss kardeşlerin onay haberiyle piyasada artış başladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Eylül (DHA) – ABD’li ünlü kripto para birimi yatırımcıları Winklevoss kardeşlerin oluşturduğu dolara bağlı yeni kripto para birimi Gemini Dollar’ın New York finans otoriteleri tarafından onaylanmasıyla piyasada artış görüldü.

Cameron ve Tyler Winklevoss’un kurucusu olduğu Gemini Trust, New York Finansal Hizmetler Departmanı’ndan dolara bağlı kripto para birimi “Gemini Dollar” için ön onay aldı. Ethereum blockchain’i üzerinden kurulan Gemini Dollar, herhangi bir dolar odaklı kripto para birimi gibi işlem görecek.

Gelişmelerin etkisiyle piyasada yeniden artış görülürken, kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.12’lik bir artışla 6,489 dolara yükseldi ve 112 milyar 80 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 55.3’ünü oluşturdu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte genel bir artış eğilimi görülürken, yüzde 4.41 ile en çok Monero yükseldi.

Piyasanın en büyük ilk 100 kripto para birimi arasından ise son 24 saatte 80’i artarken, yüzde 52.34 ile en çok 52’nci sıradaki Aurora arttı.

Piyasadaki genel artışın etkisiyle piyasa hacmi 202 milyar 643 milyon dolar olarak gerçekleşti ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 10 milyar 49 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 0.12

- Ethereum yüzde 2.21

- Ripple yüzde 1.35

- Bitcoin Cash yüzde 3.92

- EOS yüzde 1.76

- Stellar yüzde 2.06

- Litecoin yüzde 2.24

- Tether yüzde 0.06

- Monero yüzde 4.41

- Cardano yüzde 2.24 arttı.