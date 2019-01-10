KRİPTOPARA – TRON yüzde 24.38 artışla 8. sıraya yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 10 Ocak (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarında çeşitli açıklamaların etkisiyle oluşan dalgalanmalar devam ederken, TRON son 24 saatte yüzde 24.38 artışla Tether’i geride bırakarak en yüksek hacimli 10 kripto para birimleri sıralamasında sekizinci sıraya yükseldi.

TRON’un geçen yıl satın aldığı dosya paylaşım platformu BitTorrent’in BitTorent kripto para birimini piyasaya sürmesinin ardından TRON, günün erken saatlerinde yüzde 53 artışla 0.0306 dolar düzeyine kadar yükseldi ve 2 milyar 160 milyon dolarlık piyasa hacmiyle Tether ve Bitcoin SV’yi geride bırakarak sekizinci sıraya çıktı.

TRON’daki artışın yanında piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 3.37, yüzde 4.58, yüzde 3.22 ve yüzde 0.11 ile sırasıyla yalnızca Ripple, EOS, Stellar ve Tether yükseldi.

Toplam 2,096 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.11 düşüşle 4,054 dolara çekildi ve 70 milyar 841 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 51.2’sini oluşturdu.

En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden ise son 24 saatte 50’si gerilerken, yüzde 12.04 ile en çok 54’üncü sıradaki Holo düştü ve artan 50 kripto para birimindeki artış eğilimine TRON öncülük etti.

Kripto para birimleri piyasalarındaki dalgalanmaların etkisiyle piyasa hacmi 138 milyar 464 milyon dolara yükselirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 17 milyar 50 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini göstermektedir):

1.Bitcoin yüzde 0.11

2.Ethereum yüzde 0.95

4.Bitcoin Cash yüzde 0.38

7.Litecoin yüzde 1.86

10.Bitcoin SV yüzde 0.12

3.Ripple yüzde 3.37

5.EOS yüzde 4.58

6.Stellar yüzde 3.22

8.TRON yüzde 24.38

9.Tether yüzde 0.11 arttı.