KRİPTOPARA – Tepki alımlarıyla en büyük 100'den 91'i arttı

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Eylül (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarında ABD’den gelen çeşitli açıklamaların etkisiyle etkili olan düşüş eğilimi, tepki alımlarıyla yerini artışa bırakırken, en yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte 91’i arttı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu’nun (SEC) Bitcoin ve Ethereum borsa yatırım fonu ürünleri işlemlerini geçici bir süreliğine askıya almasının ve ABD’de bir bölge yargıcının, ABD menkul kıymetler yasasının ICO’ları (Initial Coin Offering – Kripto Para Birimleri İlk Halka Arzı) da kapsadığı kararını vermesinin ardından kripto para birimleri toparlanmaya başladı.

Toplam 1,944 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.79’luk bir artışla 6,410 liraya yükseldi ve 110 milyar 671 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 57’sini oluşturdu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.36 ile yalnızca Tether geriledi ve geçtiğimiz günlerde SEC kararıyla Ethereum borsa yatırım fonu ürünleri işlemlerinin askıya alınmasıyla yüzde 12 seviyelerine kadar gerileyen Ethereum, son 24 saatte yüzde 8.29\'luk bir artışla ile en büyük ilk 10 arasındaki artış eğilimine öncülük etti.

En büyük ilk 100 kripto para birimi arasından ise son 24 saatte yüzde 4.40 ile BitcoinDark, yüzde 3.20 ile TenX, yüzde 2.25 ile WAX, yüzde 2.09 ile GXChain, yüzde 2.05 ile Kin, yüzde 0.37 ile TrueUSD, yüzde 0.36 ile Tether, yüzde 0.14 ile Dentacoin ve yüzde 0.04 ile MonaCoin geriledi. En yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte 59.43 ile en çok 98’inci sıradaki Aurora arttı.

Gelişmelerin etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte altı milyar dolara denk gelen yüzde 3.1’lik bir artışla 194 milyar 266 milyon dolara yükseldi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 11 milyar 990 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 1.79

- Ethereum yüzde 8.29

- Ripple yüzde 4.06

- Bitcoin Cash yüzde 2.62

- EOS yüzde 2.13

- Stellar yüzde 5.71

- Litecoin yüzde 5.36

- Monero yüzde 5.37

- Cardano yüzde 3.05 artarken

- Tether yüzde 0.36 düştü.