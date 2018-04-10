KRİPTOPARA – Tepki alımlarıyla büyüklerde yön yukarıya döndü

Deniz Kılınç / İstanbul, 10 Nisan (DHA) – Kripto para birimlerine çeşitli ülke ve kurumlardan getirilen düzenleme ve kısıtlama haberleriyle piyasadaki genel düşüş seyrinin ardından gelen tepki alımlarının etkisiyle en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi yükseldi.

Toplam 1,563 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.14’lük bir artışla altı bin 766 dolara yükselirken, 114 milyar 818 milyon dolarlık piyasa hacmiyle Bitcoin piyasanın yüzde 44.1’ini oluşturdu.

En yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte en çok artan yüzde 32.23 ile aelf ve en çok düşen yüzde 12.29 ile Mixin olurken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki genel artışın da etkisiyle piyasa hacmi 260 milyar 273 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 10 milyar 235 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 0.14

- Ethereum yüzde 1.23

- Ripple yüzde 0.34

- Bitcoin Cash yüzde 0.09

- EOS yüzde 2.34

- Cardano yüzde 1.18

- Stellar yüzde 1.15

- NEO yüzde 0.19

- IOTA yüzde 0.95 artarken

- Litecoin yüzde 1.01 düştü.