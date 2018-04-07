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Ekonomi

KRİPTOPARA – Soros'tan yatırım haberi piyasayı yükselişe geçirdi (2)

(Yeni verilerle güncellendi) Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Nisan (DHA) – ABD’li girişimci George Soros’un sanal para piyasasında işlem yapmaya hazırlandığının duyurulmasıyla kripto para piyasası yükselişe geçti

07 Nisan 2018 16:34

(Yeni verilerle güncellendi)
Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Nisan (DHA) – ABD’li girişimci George Soros’un sanal para piyasasında işlem yapmaya hazırlandığının duyurulmasıyla kripto para piyasası yükselişe geçti.
New York Merkezli Soros Fon Yönetimi şirketinden makro yatırım yöneticisi Adam Fisher’a, şirket yönetiminden sanal para piyasasında işlem yapma onayı aldığı duyurulması, sanal paraları balon olarak adlandıran Soros’un fikrinin değişmiş olabileceğine işaret ediyor.
Kripto para borsaları adedi yeniden 10 bini aşarken, piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte, günlük yüzde 3.76’lık artışla 6,868 bin dolardan işlem gördü, piyasa hacmi ise 116.5 milyar dolar oldu.
Piyasada işlem gören 1560 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın hacmi 257 milyar 881 milyon dolar olurken, piyasanın 24 saatlik işlem hacmi ise 9.3 milyar dolar olarak hesaplandı.
Kripto para piyasasındaki, günlük en yüksek artış yüzde 40 ile Ontologyde, en yüksek düşüş ise yüzde 3.69 ile DigixDaoda görüldü.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler şöyle;
- Bitcoin yüzde 3.76,
- Ethereum yüzde 3.07,
- Ripple yüzde 3.05,
- Bitcoin Cash yüzde 1.97,
- Litecoin yüzde 3.26,
- Cardano yüzde 2.53,
- Stellar yüzde 6.47,
- NEO yüzde 22.80,
- IOTA yüzde 2.95 artarken,
- EOS yüzde 2.18 düştü

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