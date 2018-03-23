T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

KRİPTOPARA – Snowden etkisiyle piyasadaki düşüş sürüyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Mart (DHA) - ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) eski çalışanı Edward Snowden’ın, NSA’nın kripto para kullanıcılarını gözlediğini ve birinci önceliğinin de Bitcoin kullanıcıları olduğunu savunan belgeleri sızdırmasıyla piyasadaki

23 Mart 2018 15:44

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Mart (DHA) - ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) eski çalışanı Edward Snowden’ın, NSA’nın kripto para kullanıcılarını gözlediğini ve birinci önceliğinin de Bitcoin kullanıcıları olduğunu savunan belgeleri sızdırmasıyla piyasadaki genel düşüş sürüyor.
Snowden’in araştırmacı gazetecilik faaliyetleri yürüten The Intercept’e sızdırdığı belgelerde, NSA’nın Bitcoin kullanıcılarını nasıl izlediği anlatılırken, The Intercept NSA belgelerine göre gözetleme yapılan sanal paralar arasında Bitcoin’in 1 numaralı öncelik olduğunu yazdı. Toplanan bilgilerin yalnızca işlemlerle ilgili olmadığı, hatta kullanıcıların bilgisayarlarındaki diğer özel bilgilerin de toplanabildiğinin de vurgulanmasıyla, piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.95’lik bir düşüşle 8 bin 548 dolara geriledi.
Toplam 1,578 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasadaki en yüksek hacimli ilk 10 sanal para biriminin Snowden açıklamalarının ardından düşmesiyle piyasa hacmi 327 milyara dolara geriledi.
Bitcoin 144 milyar 764 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın 44.3’ünü oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 15 milyar dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 3.95
- Ethereum yüzde 5.63
- Ripple yüzde 5.75
- Bitcoin Cash yüzde 3.85
- Litecoin yüzde 4.40
- EOS yüzde 2.62
- Cardano yüzde 6.86
- NEO yüzde 7.61
- Stellar yüzde 6.79
- IOTA yüzde 5.36 düştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz KılınçMart DHAABD Ulusal Güvenlik Ajansı NSAEdward Snowdenın NSAnınBitcoinSnowdeninThe IntercepteNSAnın BitcoinThe Intercept NSABitcoininToplananToplamSnowdenEnEthereumRippleBitcoin CashLitecoinEOS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24