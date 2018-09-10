KRİPTOPARA – SEC kararıyla piyasa 200 milyar doların altına indi

Deniz Kılınç / İstanbul, 10 Eylül (DHA) – ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu’nun (SEC) Bitcoin ve Ethereum borsa yatırım fonu ürünleri işlemlerini askıya almasını duyurmasıyla Bitcoin ve Ethereum da dâhil olmak üzere, en yüksek hacimli 10 kripto para biriminin dokuzu geriledi ve piyasa hacmi 200 milyar dolar altına indi.

SEC duyurusunda, Bitcoin Tracker One ve Ethereum Tracker One ürünlerinin 9 Eylül’den 20 Eylül’e kadar işlem göremeyeceğini belirtirken, resmi açıklamada “Komisyon, kamu menfaati ve yatırımcıların korunması için, söz konusu borsa yatırım fonu ürünleri işlemlerinin geçici bir süreliğine durdurulmasına karar vermiştir” denildi.

SEC açıklamasının ardından piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.22’lik bir düşüşle 6,310 dolara geriledi. Toplam 108 milyar 922 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin, piyasanın yüzde 55.7’sini oluşturdu.

Toplam 13,733 adet piyasada işlem gören 1,926 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 1.48 ile yalnızca EOS yükseldi ve en büyük ilk 100’den gerileyen 79 kripto para biriminden yüzde 8.74 ile en çok 62’nci sıradaki RChain düştü.

Gelişmelerin etkisiyle piyasa hacmi 195 milyar 516 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 10 milyar 820 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 1.22

- Ethereum yüzde 2.49

- Ripple yüzde 3.69

- Bitcoin Cash yüzde 0.71

- Stellar yüzde 3.34

- Litecoin yüzde 1.06

- Tether yüzde 0.37

- Cardano yüzde 4.18

- Monero yüzde 0.38 düşerken

- Tether yüzde 1.48 arttı.